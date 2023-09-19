Пети встал на защиту Мудрика после матча Челси с Борнмутом

Бывший полузащитник лондонских клубов «Челси» и «Арсенал» Эммануэль Пети вступился за украинского хавбека Михаила Мудрика после слов главного тренера «пенсионеров» Маурисио Почеттино в его адрес после матча АПЛ с «Борнмутом».

«Мудрик не единственный, кто испытывает трудности в этой команде, и постоянные упоминания в прессе не идут ему на пользу, потому что он играет неуверенно. Он будет думать: «Почему мой тренер говорит, что я не понимаю, как я должен играть в Премьер-лиге?». Это плохой знак для Мудрика, и я почти уверен, что в следующем матче против «Астон Виллы» он будет на скамейке запасных.

В следующий раз, когда Почеттино скажет что-то подобное, ему следует обратить внимание и на других игроков, потому что ничья с «Борнмутом» не была виной Мудрика. «Челси» мог бы играть неделю и все равно не забил бы, между игроками нет никакой связи, потому что они говорят на разных языках. Мне было скучно смотреть игру», – заявил 52-летний Пети.

Ранее сообщалось про все действия Михаила Мудрика в матче «Борнмут» – «Челси».