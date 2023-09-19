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Англия
19 сентября 2023, 09:13 | Обновлено 19 сентября 2023, 09:20
564
1

Пети встал на защиту Мудрика после матча Челси с Борнмутом

Французский экс-игрок высказался об игре украинца

19 сентября 2023, 09:13 | Обновлено 19 сентября 2023, 09:20
564
1
Пети встал на защиту Мудрика после матча Челси с Борнмутом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший полузащитник лондонских клубов «Челси» и «Арсенал» Эммануэль Пети вступился за украинского хавбека Михаила Мудрика после слов главного тренера «пенсионеров» Маурисио Почеттино в его адрес после матча АПЛ с «Борнмутом».

«Мудрик не единственный, кто испытывает трудности в этой команде, и постоянные упоминания в прессе не идут ему на пользу, потому что он играет неуверенно. Он будет думать: «Почему мой тренер говорит, что я не понимаю, как я должен играть в Премьер-лиге?». Это плохой знак для Мудрика, и я почти уверен, что в следующем матче против «Астон Виллы» он будет на скамейке запасных.

В следующий раз, когда Почеттино скажет что-то подобное, ему следует обратить внимание и на других игроков, потому что ничья с «Борнмутом» не была виной Мудрика. «Челси» мог бы играть неделю и все равно не забил бы, между игроками нет никакой связи, потому что они говорят на разных языках. Мне было скучно смотреть игру», – заявил 52-летний Пети.

Ранее сообщалось про все действия Михаила Мудрика в матче «Борнмут» – «Челси».

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Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Челси Борнмут
Источник Daily Mail
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Комментарии 1
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0665826283
Хоч одна людина  одекватно зріагіровала на те  шо відбуваїтся в челсі. Це не команда Мудрика , і не тому що він ії не  "достоїн", а тому що ця ..., команда не для  Мудрика.   Слава  Україні !!!
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