Англия18 сентября 2023, 13:08 | Обновлено 18 сентября 2023, 13:23
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ВИДЕО. Все действия Мудрика в матче Борнмут – Челси
Партнеры не реализовали много возможностей после удачных действий украинца
18 сентября 2023, 13:08 | Обновлено 18 сентября 2023, 13:23
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Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе своей команды на матч 5-го тура АПЛ против «Борнмута» и был заменен на 63-й минуте при счете 0:0.
В первом тайме украинец создал больше шансов для взятия ворот (2), совершил больше успешных отборов (3) и выиграл больше единоборств на земле (5), чем любой другой игрок «Челси» или «Борнмута». Кроме того, он на дважды успешно шел в обводку. Также в его пассиве желтая карточка.
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