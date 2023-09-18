ВИДЕО. Все действия Мудрика в матче Борнмут – Челси

Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе своей команды на матч 5-го тура АПЛ против «Борнмута» и был заменен на 63-й минуте при счете 0:0.

В первом тайме украинец создал больше шансов для взятия ворот (2), совершил больше успешных отборов (3) и выиграл больше единоборств на земле (5), чем любой другой игрок «Челси» или «Борнмута». Кроме того, он на дважды успешно шел в обводку. Также в его пассиве желтая карточка.

ВИДЕО. Все действия Михаила Мудрика в матче Борнмут – Челси