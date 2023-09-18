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Англия
18 сентября 2023, 13:08 | Обновлено 18 сентября 2023, 13:23
560
0

ВИДЕО. Все действия Мудрика в матче Борнмут – Челси

Партнеры не реализовали много возможностей после удачных действий украинца

18 сентября 2023, 13:08 | Обновлено 18 сентября 2023, 13:23
560
0
ВИДЕО. Все действия Мудрика в матче Борнмут – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе своей команды на матч 5-го тура АПЛ против «Борнмута» и был заменен на 63-й минуте при счете 0:0.

В первом тайме украинец создал больше шансов для взятия ворот (2), совершил больше успешных отборов (3) и выиграл больше единоборств на земле (5), чем любой другой игрок «Челси» или «Борнмута». Кроме того, он на дважды успешно шел в обводку. Также в его пассиве желтая карточка.

ВИДЕО. Все действия Михаила Мудрика в матче Борнмут – Челси

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Источник Sport.ua
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