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  4. Симоне ИНДЗАГИ: «Довольны, что дали болельщикам повод для радости»
Италия
17 сентября 2023, 12:14 |
132
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Довольны, что дали болельщикам повод для радости»

Тренер «Интера» – о разгромной победе в дерби

17 сентября 2023, 12:14 |
132
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Довольны, что дали болельщикам повод для радости»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился впечатлениями от победы 5:1 над «Миланом» в четвертом туре Серии А:

«Я поздравляю ребят с тем, как они начали сезон. Довольны, что дали болельщикам повод для радости. Однако сейчас начинается сложная серия матчей, нужно быть готовыми.

Мы отлично начали матч и сохраняли концентрацию, забивали в нужные моменты. У игроков, вышедших на замену, тоже было правильное отношение к делу.

«Интер» выиграл четыре дерби в прошлом сезоне, что позволило нам завоевать трофей и выйти в финал Лиги чемпионов. Сейчас мы сделали только один из шагов, впереди длинный путь. Кубки и попадание в финал помогли нам поверить в себя еще больше».

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Симоне Индзаги Интер Милан Интер - Милан Серия A
Источник Football-Italia
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