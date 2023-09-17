Симоне ИНДЗАГИ: «Довольны, что дали болельщикам повод для радости»
Тренер «Интера» – о разгромной победе в дерби
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился впечатлениями от победы 5:1 над «Миланом» в четвертом туре Серии А:
«Я поздравляю ребят с тем, как они начали сезон. Довольны, что дали болельщикам повод для радости. Однако сейчас начинается сложная серия матчей, нужно быть готовыми.
Мы отлично начали матч и сохраняли концентрацию, забивали в нужные моменты. У игроков, вышедших на замену, тоже было правильное отношение к делу.
«Интер» выиграл четыре дерби в прошлом сезоне, что позволило нам завоевать трофей и выйти в финал Лиги чемпионов. Сейчас мы сделали только один из шагов, впереди длинный путь. Кубки и попадание в финал помогли нам поверить в себя еще больше».
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