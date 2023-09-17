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  4. Тренер Бенфики: «Это был хороший день для Трубина»
Португалия
17 сентября 2023, 09:45 |
516
0

Тренер Бенфики: «Это был хороший день для Трубина»

Рогер Шмидт – о дебюте украинского голкипера

17 сентября 2023, 09:45 |
516
0
Тренер Бенфики: «Это был хороший день для Трубина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рогер Шмидт

Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт оценил дебют Анатолия Трубина за клуб в матче чемпионата Португалии против «Визелы» (победа 2:1):

«Он очень хороший вратарь, у него большой потенциал, и мы уверены в нем, но когда игрок приезжает в конце лета, всегда трудно решить, когда дать ему играть.

Мы дали ему несколько недель, чтобы привыкнуть к партнерам по команде, обрести уверенность и набрать форму. В первых матчах я ставил Самуэла Соареша, который тоже проявил себя хорошо, так что я считаю, у нас отличный выбор на позиции вратаря.

Сейчас было самое время поставить на игру Трубина. У него было не так много работы, но он очень хорошо владел мячом. Ему было очень важно сыграть, ведь когда ты играешь, то становишься частью команды. Это был очень хороший день для Трубина, мы счастливы».

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Рогер Шмидт Бенфика Анатолий Трубин Визела чемпионат Португалии по футболу
Источник ФК Бенфика
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