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Чемпионат Португалии
Визела
16.09.2023 22:30 – 45+ 0 : 2
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
16 сентября 2023, 22:30 |
797
2

Визела – Бенфика. Дебют Трубина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 5-го тура чемпионата Португалии

16 сентября 2023, 22:30 |
797
2
Визела – Бенфика. Дебют Трубина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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16 сентября состоится матч 5-го тура чемпионата Португалии по футболу между клубами «Визела» и «Бенфика».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на арене «Стадион Визелла» в Кальдаш-де-Визелле.

Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды. Для украинца это будет дебютный поединок за «орлов» после трансфера из донецкого «Шахтера».

Визела – Бенфика. Дебют Трубина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Муса (Бенфика).
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Визела Бенфика дебют Анатолий Трубин чемпионат Португалии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Кузя&Соня :3
На то его и брали, а не на лавке сидеть. Как и Сидора. Та и добре , що не маринують. Прям сенсация. Удачи!!!
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+3
avk2307
Удачи Трубину!!!
Он в Шахтере был самый адекватный .....
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+3
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