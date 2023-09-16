Португалия16 сентября 2023, 22:30 |
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Визела – Бенфика. Дебют Трубина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 5-го тура чемпионата Португалии
16 сентября 2023, 22:30 |
797
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16 сентября состоится матч 5-го тура чемпионата Португалии по футболу между клубами «Визела» и «Бенфика».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет на арене «Стадион Визелла» в Кальдаш-де-Визелле.
Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды. Для украинца это будет дебютный поединок за «орлов» после трансфера из донецкого «Шахтера».
Визела – Бенфика. Дебют Трубина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
39’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Муса (Бенфика).
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