Будет дебют! Трубин – в старте Бенфики на матч против команды Лебеденко
Поединок «Визела» – «Бенфика» состоится 16 сентября в 22:30 по Киеву
16 сентября состоится матч 5-го тура чемпионата Португалии по футболу между клубами «Визела» и «Бенфика».
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Игра пройдет на арене «Стадион Визелла» в Кальдаш-де-Визелле.
Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды. Для украинца это будет дебютный поединок за «орлов» после трансфера из донецкого «Шахтера».
Отметим, что в системе «Визелы» находится украинский защитник Орест Лебеденко, однако он пропустит матч против «Бенфики» из-за травмы.
📋 JÁ HÁ 𝗢𝗡𝗭𝗘! #FCVSLB • #LigaPortugal pic.twitter.com/7eHA5WBzDM— SL Benfica (@SLBenfica) September 16, 2023
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