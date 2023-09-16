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Португалия
16 сентября 2023, 21:35 | Обновлено 16 сентября 2023, 21:36
1469
0

Будет дебют! Трубин – в старте Бенфики на матч против команды Лебеденко

Поединок «Визела» – «Бенфика» состоится 16 сентября в 22:30 по Киеву

16 сентября 2023, 21:35 | Обновлено 16 сентября 2023, 21:36
1469
0
Будет дебют! Трубин – в старте Бенфики на матч против команды Лебеденко
ФК Бенфика. Анатолий Трубин

16 сентября состоится матч 5-го тура чемпионата Португалии по футболу между клубами «Визела» и «Бенфика».

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Игра пройдет на арене «Стадион Визелла» в Кальдаш-де-Визелле.

Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды. Для украинца это будет дебютный поединок за «орлов» после трансфера из донецкого «Шахтера».

Отметим, что в системе «Визелы» находится украинский защитник Орест Лебеденко, однако он пропустит матч против «Бенфики» из-за травмы.

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Анатолий Трубин Визела Бенфика дебют стартовые составы чемпионат Португалии по футболу Орест Лебеденко
Источник Sport.ua
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