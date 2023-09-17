Визела – Бенфика – 1:2. Трубин пропустил с пенальти. Видео голов и обзор
Украинец дебютировал за «орлов»
Состоялся поединок 5 тура чемпионата Португалии по футболу. В нем «Бенфика» выиграла у «Визели» со счетом 2:1.
Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в основе «Бенфики», но не сумел провести сухой матч, поскольку пропустил гол с пенальти.
Еще один украинец Орест Лебеденко, заявленный за «Визелу», участие в матче не принимал.
После пятого тура «Бенфика» с 12 очками занимает второе место, отставая от лидера «Порту» на один балл.
Чемпионат Португалии. 5 тур.
«Визела» – «Бенфика» – 1:2.
Голы: Саму Силва, 70, пен – Муса, 9, ди Мария, 39.
События матча
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