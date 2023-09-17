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Чемпионат Португалии
Визела
16.09.2023 22:30 – FT 1 : 2
Бенфика
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Португалия
17 сентября 2023, 01:59 | Обновлено 17 сентября 2023, 02:00
36
0

Визела – Бенфика – 1:2. Трубин пропустил с пенальти. Видео голов и обзор

Украинец дебютировал за «орлов»

17 сентября 2023, 01:59 | Обновлено 17 сентября 2023, 02:00
36
0
Визела – Бенфика – 1:2. Трубин пропустил с пенальти. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 5 тура чемпионата Португалии по футболу. В нем «Бенфика» выиграла у «Визели» со счетом 2:1.

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в основе «Бенфики», но не сумел провести сухой матч, поскольку пропустил гол с пенальти.

Еще один украинец Орест Лебеденко, заявленный за «Визелу», участие в матче не принимал.

После пятого тура «Бенфика» с 12 очками занимает второе место, отставая от лидера «Порту» на один балл.

Чемпионат Португалии. 5 тур.

«Визела» – «Бенфика» – 1:2.

Голы: Саму Силва, 70, пен – Муса, 9, ди Мария, 39.

События матча

70’
ГОЛ ! С пенальти забил Саму Силва (Визела).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Муса (Бенфика).
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Источник Sport.ua
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