Визела – Бенфика – 1:2. Трубин пропустил с пенальти. Видео голов и обзор

Состоялся поединок 5 тура чемпионата Португалии по футболу. В нем «Бенфика» выиграла у «Визели» со счетом 2:1.

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в основе «Бенфики», но не сумел провести сухой матч, поскольку пропустил гол с пенальти.

Еще один украинец Орест Лебеденко, заявленный за «Визелу», участие в матче не принимал.

После пятого тура «Бенфика» с 12 очками занимает второе место, отставая от лидера «Порту» на один балл.

Чемпионат Португалии. 5 тур.

«Визела» – «Бенфика» – 1:2.

Голы: Саму Силва, 70, пен – Муса, 9, ди Мария, 39.