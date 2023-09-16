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16 сентября 2023, 17:44 | Обновлено 16 сентября 2023, 17:51
364
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Юрген КЛОПП: «В перерыве подумал, что мы уже не можем играть хуже»

Наставник «Ливерпуля» – о матче с «Вулверхэмптоном»

16 сентября 2023, 17:44 | Обновлено 16 сентября 2023, 17:51
364
1
Юрген КЛОПП: «В перерыве подумал, что мы уже не можем играть хуже»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча 5-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (3:1), в котором его подопечным пришлось отыгрываться.

«Мы должны играть лучше, чем в первом тайме. Во второй половине игра стала лучше. В первой у нас были проблемы с физикой и остротой.

Мы пытались выяснить, кто готов [после матчей сборных], в итоге наш выбор получился не совсем идеальным. Лучшей новостью [после первого тайма] было то, что все закончилось. Подумал, что мы уже не можем играть хуже. Поэтому во втором тайме изменили почти все – и тактически, и физически.

Во втором тайме полностью контролировали игру. В конце концов, мы заслужили победу, это очевидно. Мы сравняли счет, продолжали контролировать игру, старались и все же победили, что важно для нас. Качество скамейки очень помогает. Я доволен составом, который у нас есть.Но мы должны лучше играть в первых таймах в целом. Но мы еще не совсем стабильны, так что это невозможно. Слишком много всего нового», – рассказал Клопп.

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Источник BBC
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tank72063
А не пора  ли нам  замахнуться  на вильяма нашего--гвардиолу??
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