Вулверхэмптон - Ливерпуль - 1:3. Видео голов и обзор матча

Ливерпуль, который часто имеет проблемы в чемпионате после паузы на матчи сборных, в непростом поединке сумел обыграть Вулверхэмптон со счетом 3:1.

Вулверхэмптон – Ливерпуль 1:3



Голы:1:0 – 7 Хван Хи Чхан, 1:1 – 55 Гакпо, 1:2 – 85 Робертсон, 1:3 – 90, автогол Буэно.

Вулверхэмптон – Жозе Са, Семеду, Доусон, Килмен, Аит-Нури (Буэно, 65), Лемина (Траоре, 78), Белльгард (Дойл, 77), Гомес, Нету, Хван Хи Чхан (Доэрти, 60), Матеус Кунья (Фабиу Силва, 61).

Ливерпуль – Алиссон, Гомес, Матип, Куанса (Конате, 83), Робертсон, Собослаи, Мак Аллистер (Диас, 46), Джонс, Салах (Гравенберх, 90), Диогу Жота (Эллиотт, 56), Гакпо (Нуньес, 56).

Предупреждения:Мак Аллистер (4), Семеду (71), Эллиотт (90), Джонс (90).