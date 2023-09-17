Вулверхэмптон - Ливерпуль - 1:3. Видео голов и обзор матча
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Ливерпуль, который часто имеет проблемы в чемпионате после паузы на матчи сборных, в непростом поединке сумел обыграть Вулверхэмптон со счетом 3:1.
Вулверхэмптон – Ливерпуль 1:3
Голы:1:0 – 7 Хван Хи Чхан, 1:1 – 55 Гакпо, 1:2 – 85 Робертсон, 1:3 – 90, автогол Буэно.
Вулверхэмптон – Жозе Са, Семеду, Доусон, Килмен, Аит-Нури (Буэно, 65), Лемина (Траоре, 78), Белльгард (Дойл, 77), Гомес, Нету, Хван Хи Чхан (Доэрти, 60), Матеус Кунья (Фабиу Силва, 61).
Ливерпуль – Алиссон, Гомес, Матип, Куанса (Конате, 83), Робертсон, Собослаи, Мак Аллистер (Диас, 46), Джонс, Салах (Гравенберх, 90), Диогу Жота (Эллиотт, 56), Гакпо (Нуньес, 56).
Предупреждения:Мак Аллистер (4), Семеду (71), Эллиотт (90), Джонс (90).
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