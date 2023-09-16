Ливерпуль в сложном матче обыграл Вулвз. Красные лидируют в АПЛ

Ливерпуль, который часто имеет проблемы в чемпионате после паузы на матчи сборных, в непростом поединке сумел обыграть Вулверхэмптон со счетом 3:1.

Хозяева забили первыми на старте встречи, но Красные сумели забить три мяча во втором тайме. При этом решающий гол Робертсон оформил только на 85-й минуте.

Команда Юргена Клоппа набирает 12 очков и выходит на первое место, но у Манчестер Сити и Тоттенхэма есть матч в запасе.

Чемпионат Англии. 5-й тур

Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3

Голы: Чхан, 7 - Гакпо, 55, Робертсон, 85, Эллиотт, 90+1, Буэно, 90+1 (в свои ворота)