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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
16.09.2023 14:30 – FT 1 : 3
Ливерпуль
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Англия
16 сентября 2023, 16:32 |
264
0

Ливерпуль в сложном матче обыграл Вулвз. Красные лидируют в АПЛ

Непростая победа команды Клоппа

16 сентября 2023, 16:32 |
264
0
Ливерпуль в сложном матче обыграл Вулвз. Красные лидируют в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль, который часто имеет проблемы в чемпионате после паузы на матчи сборных, в непростом поединке сумел обыграть Вулверхэмптон со счетом 3:1.

Хозяева забили первыми на старте встречи, но Красные сумели забить три мяча во втором тайме. При этом решающий гол Робертсон оформил только на 85-й минуте.

Команда Юргена Клоппа набирает 12 очков и выходит на первое место, но у Манчестер Сити и Тоттенхэма есть матч в запасе.

Чемпионат Англии. 5-й тур

Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3
Голы: Чхан, 7 - Гакпо, 55, Робертсон, 85, Эллиотт, 90+1, Буэно, 90+1 (в свои ворота)

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Источник Sport.ua
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