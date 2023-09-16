Ливерпуль в сложном матче обыграл Вулвз. Красные лидируют в АПЛ
Непростая победа команды Клоппа
Ливерпуль, который часто имеет проблемы в чемпионате после паузы на матчи сборных, в непростом поединке сумел обыграть Вулверхэмптон со счетом 3:1.
Хозяева забили первыми на старте встречи, но Красные сумели забить три мяча во втором тайме. При этом решающий гол Робертсон оформил только на 85-й минуте.
Команда Юргена Клоппа набирает 12 очков и выходит на первое место, но у Манчестер Сити и Тоттенхэма есть матч в запасе.
Чемпионат Англии. 5-й тур
Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3
Голы: Чхан, 7 - Гакпо, 55, Робертсон, 85, Эллиотт, 90+1, Буэно, 90+1 (в свои ворота)
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