Байер на последних минутах вырвал ничью в матче с Баварией

Сегодня, 15 сентября, стартовал 4-й тур немецкой Бундеслиги.

Мюнхенская «Бавария» принимала леверкузенский «Байер». Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась с ничейным счётом 2:2.

Счёт в матче на седьмой минуте открыла «Бавария»: четвёртый гол в чемпионате Германии и 300-й в клубной карьере провёл англичанин Гарри Кейн, поразивший ворота головой. На 24-й минуте гостям удалось восстановить равновесие на табло. Идеальный по точности удар со штрафного исполнил защитник «Байера» Алехандро Гримальдо.

Долгое время соперникам не удавалось изменить ситуацию, но в концовке матча произошёл обмен ударами. Вначале разящий выпал провела «Бавария», когда Леон Горецка откликнулся на передачу Матиса Теля. Но в компенсированное время «Байер» всё же ушёл от поражения: пенальти реализовал Эксекиэль Паласиос.

Таким образом, мюнхенская «Бавария» допустила первую осечку с начала сезона и упустила шанс выйти в единоличные лидеры чемпионата Германии. В активе двух команд теперь по 10 очков.

Бундеслига. 4-й тур. 15 сентября

Бавария – Байер – 2:2

Голы: Кейн, 7, Горецка, 86 – Гримальдо, 24, Паласиос, 90+4.



Бавария: Ульрайх, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис, Горетцка, Киммих (Мазрауи, 61), Лаймер (де Лигт, 85), Мюллер (Мусиала, 61), Сане, Кейн (Шупо-Мотинг, 85), Гнабри (Тель, 70).



Байер: Градецки, Фримпонг (Адли, 82), Та, Тапсоба (Гложек, 90), Коссуну, Гримальдо, Джака, Хофманн (Инкапиэ, 90), Андрих (Паласиос, 46), Виртц (Амири, 90), Бонифасе.

Удары (в створ): 15 (9) – 12 (5)

Угловые: 7 – 4

Оффсайды: 2 – 3.

Обзор матча:

Турнирная таблица Бундеслиги