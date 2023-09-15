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  4. Байер на последних минутах вырвал ничью в матче с Баварией
Чемпионат Германии
Бавария
15.09.2023 21:30 – FT 2 : 2
Байер
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Германия
15 сентября 2023, 23:40 | Обновлено 15 сентября 2023, 23:51
275
2

Байер на последних минутах вырвал ничью в матче с Баварией

Подопечные Тухеля не смогли удержать победный результат

15 сентября 2023, 23:40 | Обновлено 15 сентября 2023, 23:51
275
2
Байер на последних минутах вырвал ничью в матче с Баварией
ФК Бавария.

Сегодня, 15 сентября, стартовал 4-й тур немецкой Бундеслиги.

Мюнхенская «Бавария» принимала леверкузенский «Байер». Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась с ничейным счётом 2:2.

Счёт в матче на седьмой минуте открыла «Бавария»: четвёртый гол в чемпионате Германии и 300-й в клубной карьере провёл англичанин Гарри Кейн, поразивший ворота головой. На 24-й минуте гостям удалось восстановить равновесие на табло. Идеальный по точности удар со штрафного исполнил защитник «Байера» Алехандро Гримальдо.

Долгое время соперникам не удавалось изменить ситуацию, но в концовке матча произошёл обмен ударами. Вначале разящий выпал провела «Бавария», когда Леон Горецка откликнулся на передачу Матиса Теля. Но в компенсированное время «Байер» всё же ушёл от поражения: пенальти реализовал Эксекиэль Паласиос.

Таким образом, мюнхенская «Бавария» допустила первую осечку с начала сезона и упустила шанс выйти в единоличные лидеры чемпионата Германии. В активе двух команд теперь по 10 очков.

Бундеслига. 4-й тур. 15 сентября

Бавария – Байер – 2:2

Голы: Кейн, 7, Горецка, 86 – Гримальдо, 24, Паласиос, 90+4.

Бавария: Ульрайх, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис, Горетцка, Киммих (Мазрауи, 61), Лаймер (де Лигт, 85), Мюллер (Мусиала, 61), Сане, Кейн (Шупо-Мотинг, 85), Гнабри (Тель, 70).

Байер: Градецки, Фримпонг (Адли, 82), Та, Тапсоба (Гложек, 90), Коссуну, Гримальдо, Джака, Хофманн (Инкапиэ, 90), Андрих (Паласиос, 46), Виртц (Амири, 90), Бонифасе.

Удары (в створ): 15 (9) – 12 (5)
Угловые: 7 – 4
Оффсайды: 2 – 3.

Обзор матча:

Турнирная таблица Бундеслиги

События матча

90’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Эсекиэль Паласиос (Байер).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Бавария).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Гримальдо (Байер).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
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Бавария - Байер Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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pol-55
Добротний футбол,Баєр мав більше моментів для взяття воріт,але підводили
виконавці і ще, трохи дивний пенальті в додатковий час,але мабуть у
німців з цим порядок.До речі Гаррі 12-го грав з Шотландією,а 15-го тут 85хв і не погано,я до того як наші завжди ниють по такому поводу.
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