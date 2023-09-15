Байер на последних минутах вырвал ничью в матче с Баварией
Подопечные Тухеля не смогли удержать победный результат
Сегодня, 15 сентября, стартовал 4-й тур немецкой Бундеслиги.
Мюнхенская «Бавария» принимала леверкузенский «Байер». Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась с ничейным счётом 2:2.
Счёт в матче на седьмой минуте открыла «Бавария»: четвёртый гол в чемпионате Германии и 300-й в клубной карьере провёл англичанин Гарри Кейн, поразивший ворота головой. На 24-й минуте гостям удалось восстановить равновесие на табло. Идеальный по точности удар со штрафного исполнил защитник «Байера» Алехандро Гримальдо.
Долгое время соперникам не удавалось изменить ситуацию, но в концовке матча произошёл обмен ударами. Вначале разящий выпал провела «Бавария», когда Леон Горецка откликнулся на передачу Матиса Теля. Но в компенсированное время «Байер» всё же ушёл от поражения: пенальти реализовал Эксекиэль Паласиос.
Таким образом, мюнхенская «Бавария» допустила первую осечку с начала сезона и упустила шанс выйти в единоличные лидеры чемпионата Германии. В активе двух команд теперь по 10 очков.
Бундеслига. 4-й тур. 15 сентября
Бавария – Байер – 2:2
Голы: Кейн, 7, Горецка, 86 – Гримальдо, 24, Паласиос, 90+4.
Бавария: Ульрайх, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис, Горетцка, Киммих (Мазрауи, 61), Лаймер (де Лигт, 85), Мюллер (Мусиала, 61), Сане, Кейн (Шупо-Мотинг, 85), Гнабри (Тель, 70).
Байер: Градецки, Фримпонг (Адли, 82), Та, Тапсоба (Гложек, 90), Коссуну, Гримальдо, Джака, Хофманн (Инкапиэ, 90), Андрих (Паласиос, 46), Виртц (Амири, 90), Бонифасе.
Удары (в створ): 15 (9) – 12 (5)
Угловые: 7 – 4
Оффсайды: 2 – 3.
Обзор матча:
Турнирная таблица Бундеслиги
События матча
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виконавці і ще, трохи дивний пенальті в додатковий час,але мабуть у
німців з цим порядок.До речі Гаррі 12-го грав з Шотландією,а 15-го тут 85хв і не погано,я до того як наші завжди ниють по такому поводу.