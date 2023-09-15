15 сентября на Альянц-Арене пройдет матч 4-го тура Бундеслиги, в котором Бавария встретится с Байером. Старт поединка намечен на 21:30 по киевскому времени.

Бавария

Клуб в прошлом сезоне вымучил очередную серебряную салатницу – просто повезло, что в последнем туре допустил осечку, казалось бы, более успешный конкурент, дортмундская Боруссия. Звоночек был вроде бы успешен – и в руководстве прошли изменения с рядом увольнений во главе с Салихамиджичем, и состав обновился. 50 миллионов за Кима и особенно 100 за Кейна – очень щедрые деньги, как для прагматичных немцев. Но при этом Гарри дебютировал в Суперкубке, и проиграл со своими новыми партнерами 0:3 РБ Лейпцигу. Но в последующих поединках, уже в формате Бундеслиги, рекордмейстеры пока что идут без осечек. Вердер и вовсе разгромили в Бремене 4:0, а потом справились с Аугсбургом (3:1) и Боруссией из Менхенгладбаха (2:1). У английского бомбардира уже 3 мяча с ассистом на Сане.

Байер

Команда в прошлом сезоне чуть менее года назад сменила наставника, быстро разочаровавшись в Сеоане после удачного предыдущего чемпионата. Херардо сменили на Хаби Алонсо, и для начала испанец показал не заоблачный, но неплохой результат: полуфинал Лиги Европы и 6-е место в Бундеслиге. Но, безусловно, хотят большего. И капитально обновившие состав аспиринщики (в последний момент избавились, в том числе, и от Лунева и Азмуна) выдали старт на уровне Баварии. После 8:0 в кубке с Тойтонией Оттесен получилось начать чемпионат с того, что в Леверкузене выиграли 3:2 у РБ Лейпциг. После этого справились и с Боруссией (Менхенгладбах) и Дармштадтом, причем с обоими выиграли разгромно: 3:0 и 5:1. Прекрасно себя проявил Виктор Бонифасе: нигериец, пришедший из Юниона, успел забить 4 гола при паре передач.

Статистика личных встреч

В трех последних поединках стороны показали все варианты результатов – сначала была ничья, потом по разу выиграли в рамках прошлого сезона.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что будет победа Баварии при зрелищном футболе. Но только закончились матчи сборных, а потом будет старт еврокубков, так что лучше поставим на нейтральные тотал меньше 4,0 голов (коэффициент – 1,62).