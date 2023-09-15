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Чемпионат Германии
Бавария
15.09.2023 21:30 - : -
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
15 сентября 2023, 09:10 | Обновлено 15 сентября 2023, 09:25
67
0

Бавария – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 сентября в 21:30 матч чемпионата Германии

15 сентября 2023, 09:10 | Обновлено 15 сентября 2023, 09:25
67
0
Бавария – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 15 сентября, в поединке 4-го тура немецкой Бундеслиги отношения между собой выяснят «Бавария» и «Байер».

Игра состоится в Мюнхене на «Альянц Арене», начало – в 21:30.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» занимает второе место, а «Байер» – первое. Обе команды в трех турах нового сезона набрали по 9 очков.

Матч «Бавария» – «Байер» в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports +.

Бавария – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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