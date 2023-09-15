Германия15 сентября 2023, 09:10 | Обновлено 15 сентября 2023, 09:25
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Бавария – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 сентября в 21:30 матч чемпионата Германии
15 сентября 2023, 09:10 | Обновлено 15 сентября 2023, 09:25
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В пятницу, 15 сентября, в поединке 4-го тура немецкой Бундеслиги отношения между собой выяснят «Бавария» и «Байер».
Игра состоится в Мюнхене на «Альянц Арене», начало – в 21:30.
В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» занимает второе место, а «Байер» – первое. Обе команды в трех турах нового сезона набрали по 9 очков.
Матч «Бавария» – «Байер» в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports +.
Бавария – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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