В пятницу, 15 сентября, в поединке 4-го тура немецкой Бундеслиги отношения между собой выяснят «Бавария» и «Байер».

Игра состоится в Мюнхене на «Альянц Арене», начало – в 21:30.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» занимает второе место, а «Байер» – первое. Обе команды в трех турах нового сезона набрали по 9 очков.

Матч «Бавария» – «Байер» в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports +.

Бавария – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция