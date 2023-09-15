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  4. Колб уступили в финале 80-тысячника во Франции, выиграв на 3 поинта больше
ITF
15 сентября 2023, 23:05 | Обновлено 15 сентября 2023, 23:16
223
0

Колб уступили в финале 80-тысячника во Франции, выиграв на 3 поинта больше

Марина и Надежда успешно выступили на турнире в Ле-Небуре

15 сентября 2023, 23:05 | Обновлено 15 сентября 2023, 23:16
223
0
Колб уступили в финале 80-тысячника во Франции, выиграв на 3 поинта больше
Instagram. Марина и Надежда Колб

Украинские теннисистки Надежда и Марина Колб уступили в финале хардового парного турнира серии ITF W80 в Ле-Небуре (Франция).

В матче за трофей украинки проиграли тандему Фиона Ферро (Франция) / Алина Корнеева в двух сетах за 1 час и 27 минут.

ITF W80 Ле-Небур. Пары. Хард. Финал

Марина Колб (Украина) / Надежда Колб (Украина) – Фиона Ферро (Франция) / Алина Корнеева – 6:7 (7:9), 5:7

Интересно, что украинки выиграли на 3 поинта больше, чем соперницы – 80:77.

Для Надежды и Марины Колб это был третий финал в нынешнем сезоне и второй за 2 недели. В конце июня они стали чемпионками турнира ITF W15 в польском Гданьске, а 9 сентября дошли до финала в чешском Фридек-Мистеке (ITF W25) на грунте.

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Надежда Колб Марина Колб ITF Ле-Нёбур Фиона Ферро
Источник Sport.ua
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