Колб уступили в финале 80-тысячника во Франции, выиграв на 3 поинта больше

Украинские теннисистки Надежда и Марина Колб уступили в финале хардового парного турнира серии ITF W80 в Ле-Небуре (Франция).

В матче за трофей украинки проиграли тандему Фиона Ферро (Франция) / Алина Корнеева в двух сетах за 1 час и 27 минут.

ITF W80 Ле-Небур. Пары. Хард. Финал

Марина Колб (Украина) / Надежда Колб (Украина) – Фиона Ферро (Франция) / Алина Корнеева – 6:7 (7:9), 5:7

Интересно, что украинки выиграли на 3 поинта больше, чем соперницы – 80:77.

Для Надежды и Марины Колб это был третий финал в нынешнем сезоне и второй за 2 недели. В конце июня они стали чемпионками турнира ITF W15 в польском Гданьске, а 9 сентября дошли до финала в чешском Фридек-Мистеке (ITF W25) на грунте.