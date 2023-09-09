Сестры Колб стали финалистками турнира ITF в Чехии в парном разряде
Украинские теннисистки в финале уступили чешско-японской паре
Украинские теннисистки, сестры Надежда и Марина Колб, стали финалистками турнира Мирового тура ITF W25 в чешском Фридек-Мистеке на грунте.
В финале сестры Колб, сеянные под третьим номером, в двух сетах проиграли несеянным японке Мане Кавамуре и местной теннисистке Линде Климовичовой со счетом 1:6, 3:6.
Для Надежды и Марины Колб это был второй финал в нынешнем сезоне. В конце июня они стали чемпионками турнира Мирового тура ITF W15 в польском Гданьске.
ITF W25 Frydek Mistek Open 2023
Фридек Мистек, Чехия
Женщины, пары, финал
Мана Кавамура (Япония) / Линда Климовичова (Чехия) – Марина Колб / Надежда Колб (Украина, 3) – 6:1, 6:3.
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