Сестры Колб стали финалистками турнира ITF в Чехии в парном разряде

Украинские теннисистки, сестры Надежда и Марина Колб, стали финалистками турнира Мирового тура ITF W25 в чешском Фридек-Мистеке на грунте.

В финале сестры Колб, сеянные под третьим номером, в двух сетах проиграли несеянным японке Мане Кавамуре и местной теннисистке Линде Климовичовой со счетом 1:6, 3:6.

Для Надежды и Марины Колб это был второй финал в нынешнем сезоне. В конце июня они стали чемпионками турнира Мирового тура ITF W15 в польском Гданьске.

ITF W25 Frydek Mistek Open 2023

Фридек Мистек, Чехия

Женщины, пары, финал

Мана Кавамура (Япония) / Линда Климовичова (Чехия) – Марина Колб / Надежда Колб (Украина, 3) – 6:1, 6:3.