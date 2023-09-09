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  4. Сестры Колб стали финалистками турнира ITF в Чехии в парном разряде
ITF
09 сентября 2023, 22:46 | Обновлено 09 сентября 2023, 22:50
107
0

Сестры Колб стали финалистками турнира ITF в Чехии в парном разряде

Украинские теннисистки в финале уступили чешско-японской паре

09 сентября 2023, 22:46 | Обновлено 09 сентября 2023, 22:50
107
0
Сестры Колб стали финалистками турнира ITF в Чехии в парном разряде
ITF. Марина и Надежда Колб

Украинские теннисистки, сестры Надежда и Марина Колб, стали финалистками турнира Мирового тура ITF W25 в чешском Фридек-Мистеке на грунте.

В финале сестры Колб, сеянные под третьим номером, в двух сетах проиграли несеянным японке Мане Кавамуре и местной теннисистке Линде Климовичовой со счетом 1:6, 3:6.

Для Надежды и Марины Колб это был второй финал в нынешнем сезоне. В конце июня они стали чемпионками турнира Мирового тура ITF W15 в польском Гданьске.

ITF W25 Frydek Mistek Open 2023

Фридек Мистек, Чехия

Женщины, пары, финал

Мана Кавамура (Япония) / Линда Климовичова (Чехия) – Марина Колб / Надежда Колб (Украина, 3) – 6:1, 6:3.

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Надежда Колб Марина Колб ITF World Tennis Tour Линда Климовичова Мана Кавамура теннис
Источник Sport.ua
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