Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

16 сентября на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 5-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится с «Манчестер Сити». Старт поединка намечен на 16:00 по европейскому времени.

Вест Хэм

Клуб в прошлом сезоне утратил позиции в АПЛ. Но, во-первых, и там весной получилось заметно прибавить, во-вторых, все с лихвой было компенсировано триумфальным шествием в Лиге конференций, где за все время, от квалификации до финала, только раз англичане не выиграли. В новый розыгрыш «молотобойцы» вошли без капитана и лидера центра поля, Райса, но за него (а также Скамакку и Влашича) выручили крупную сумму. Это позволило подписать таких новичков, как Эдсон Альварес, Уорд-Проуз, Мавропанос и Кудус, хотя были еще и другие цели, что так и не перебрались в Лондон. В любом случае, «хаммерс» выдали отличный старт. С «Борнмутом» обидно упустили победу, пропустив в концовке на 1:1. Но потом были по 3:1 с мощными соперниками, «Челси» и «Брайтоном», да и «Лутон» обыграли, пусть и менее солидно, 2:1.

Манчестер Сити

Команда в прошлом сезоне оформила «требл», то есть вышла на пик. Остается только попытаться удержаться на вершине, что считается более сложной задачей. Уже получилось прибавить трофей, правда, 1 из 2 возможных – «Севилью» по пенальти обыграли в финале Суперкубка УЕФА. Но такой же матч-турнир, только английский, в послематчевой серии проиграли «Арсеналу». В рамках Премьер-Лиге был потерян в первом же туре диспетчер, Де Брейне. Но пока что это никак не сказалось на результатах. Всех своих соперников там подопечные Пепа Гвардиолы обыгрывали, правда, и соперник серьезный был только 1, «Ньюкасл». С «Бернли», «Шеффилд Юнайтед», да и «Фулхэмом» «горожане» должны были брать максимум по умолчанию.

Статистика личных встреч

«Вест Хэм» в игровое время побеждал еще в 2015-м году – после этого проходил «Сити» в кубке, но по пенальти. В прошлом сезоне гранд из Манчестера выиграл оба поединка с общим счетом 5:0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом игры «горожан», и с ними можно согласиться. Ставим на то, что они выиграют при форе «-1 гол» (коэффициент – 1,8).