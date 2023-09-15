Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Англия
15 сентября 2023, 11:54 | Обновлено 15 сентября 2023, 11:58
40
0

Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 16 сентября в 16:00 по Киеву

15 сентября 2023, 11:54 | Обновлено 15 сентября 2023, 11:58
40
0
Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

16 сентября на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 5-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится с «Манчестер Сити». Старт поединка намечен на 16:00 по европейскому времени.

Вест Хэм

Клуб в прошлом сезоне утратил позиции в АПЛ. Но, во-первых, и там весной получилось заметно прибавить, во-вторых, все с лихвой было компенсировано триумфальным шествием в Лиге конференций, где за все время, от квалификации до финала, только раз англичане не выиграли. В новый розыгрыш «молотобойцы» вошли без капитана и лидера центра поля, Райса, но за него (а также Скамакку и Влашича) выручили крупную сумму. Это позволило подписать таких новичков, как Эдсон Альварес, Уорд-Проуз, Мавропанос и Кудус, хотя были еще и другие цели, что так и не перебрались в Лондон. В любом случае, «хаммерс» выдали отличный старт. С «Борнмутом» обидно упустили победу, пропустив в концовке на 1:1. Но потом были по 3:1 с мощными соперниками, «Челси» и «Брайтоном», да и «Лутон» обыграли, пусть и менее солидно, 2:1.

Манчестер Сити

Команда в прошлом сезоне оформила «требл», то есть вышла на пик. Остается только попытаться удержаться на вершине, что считается более сложной задачей. Уже получилось прибавить трофей, правда, 1 из 2 возможных – «Севилью» по пенальти обыграли в финале Суперкубка УЕФА. Но такой же матч-турнир, только английский, в послематчевой серии проиграли «Арсеналу». В рамках Премьер-Лиге был потерян в первом же туре диспетчер, Де Брейне. Но пока что это никак не сказалось на результатах. Всех своих соперников там подопечные Пепа Гвардиолы обыгрывали, правда, и соперник серьезный был только 1, «Ньюкасл». С «Бернли», «Шеффилд Юнайтед», да и «Фулхэмом» «горожане» должны были брать максимум по умолчанию.

Статистика личных встреч

«Вест Хэм» в игровое время побеждал еще в 2015-м году – после этого проходил «Сити» в кубке, но по пенальти. В прошлом сезоне гранд из Манчестера выиграл оба поединка с общим счетом 5:0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом игры «горожан», и с ними можно согласиться. Ставим на то, что они выиграют при форе «-1 гол» (коэффициент – 1,8).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Дженоа – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Димитар БЕРБАТОВ: «Сэр Алекс Фергюсон уже продал бы Санчо»
Договорились! Арсенал и Эдегор согласовали новый контракт
прогнозы прогнозы на футбол Вест Хэм Манчестер Сити Вест Хэм - Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Четыре игрока Реала арестованы полицией
Футбол | 14 сентября 2023, 21:22 3
Четыре игрока Реала арестованы полицией
Четыре игрока Реала арестованы полицией

Футболисты распространяли видео сексуального характера с несовершеннолетней

Трансфер Арсенала. Назван худший переход лета-2023 в АПЛ
Футбол | 14 сентября 2023, 14:51 3
Трансфер Арсенала. Назван худший переход лета-2023 в АПЛ
Трансфер Арсенала. Назван худший переход лета-2023 в АПЛ

Агенты высказали мнение о подписаниях английских клубов

Коломойскому объявлено третье подозрение. Легализация шла через ФК Днепр?
Футбол | 15.09.2023, 00:50
Коломойскому объявлено третье подозрение. Легализация шла через ФК Днепр?
Коломойскому объявлено третье подозрение. Легализация шла через ФК Днепр?
В УЕФА открыли дело против Петракова
Футбол | 15.09.2023, 07:15
В УЕФА открыли дело против Петракова
В УЕФА открыли дело против Петракова
И обидчица Калининой. На турнире в Сан-Диего определились полуфиналистки
Теннис | 15.09.2023, 08:31
И обидчица Калининой. На турнире в Сан-Диего определились полуфиналистки
И обидчица Калининой. На турнире в Сан-Диего определились полуфиналистки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Глен ДЖОНСОН: «Мне жаль Мудрика»
Глен ДЖОНСОН: «Мне жаль Мудрика»
13.09.2023, 19:09 14
Футбол
Свитолина и еще три украинки заявлены в основную сетку турнира в Пекине
Свитолина и еще три украинки заявлены в основную сетку турнира в Пекине
13.09.2023, 20:21
Теннис
Полет нормальный. Не падаем
Полет нормальный. Не падаем
13.09.2023, 10:28 60
Футбол
Экс-нападающий Динамо подписал полноценный контракт с Металлистом
Экс-нападающий Динамо подписал полноценный контракт с Металлистом
13.09.2023, 21:27
Футбол
Джо ДЖОЙС: «Если бы Усику дали меньше времени на восстановление»
Джо ДЖОЙС: «Если бы Усику дали меньше времени на восстановление»
13.09.2023, 12:59 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера
13.09.2023, 18:28 16
Футбол
Весна ПЕШИЧ: «Мне все равно, выиграет ли Джокович 25-й мэйджор»
Весна ПЕШИЧ: «Мне все равно, выиграет ли Джокович 25-й мэйджор»
14.09.2023, 15:58
Теннис
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
14.09.2023, 16:58 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем