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Англия
16 сентября 2023, 19:09 | Обновлено 16 сентября 2023, 19:41
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Брайтон разобрался с МЮ, непростая победа Манчестер Сити

Команда Гвардиолы вернулась на первое место

16 сентября 2023, 19:09 | Обновлено 16 сентября 2023, 19:41
1081
0
Брайтон разобрался с МЮ, непростая победа Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

МЮ в матче очередного тура чемпионата Англии не сумел справиться с мощным нынче Брайнтом. Команда Роберто Де Дзерби выиграла 3:1, нанеся сопернику второе кряду поражение.

Брайтон поднялся в топ-3, а МЮ пока только 12-й.

Лидером остается Манчестер Сити, который в непростом поединке обыграл Вест Хэм. Лондонцы забили первыми, но команда Гвардиолы ответила тремя голами во втором тайме.

Манчестерцы опережают Ливерпуль на два очка, у Брайтона на один пункт меньше.

Нельзя не отметить камбэк Тоттенхэма, который забил два гола в компенсированное время.

Чемпионат Англии. 5-й тур

Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3
Голы: Уорд-Праус, 36 - Доку, 46, Бернарду, 76, Холанд, 86

Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3
Голы: Межбри, 73 - Уэллбек, 20, Гросс, 53, Педру, 71

Фулхэм - Лутон 1:0
Гол: Винисиус, 65

Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1
Голы: Данн, 87, Луис, 90+8, Бэйли, 90+11 - Эдуард, 47

Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1
Голы: Ришарлисон, 90+8, Кулусевски, 90+11 - Хамер, 74

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Источник Sport.ua
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