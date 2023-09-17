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Чемпионат Англии
Вест Хэм
16.09.2023 17:00 – FT 1 : 3
Манчестер Сити
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Англия
17 сентября 2023, 04:05 | Обновлено 17 сентября 2023, 04:11
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0

Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:3. Очередной гол Холанда. Видео голов и обзор

Чемпион Англии выиграл пятый матч подряд

17 сентября 2023, 04:05 | Обновлено 17 сентября 2023, 04:11
80
0
Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:3. Очередной гол Холанда. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 5 тура Английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм» и «Манчестер Сити». Чемпионы Англии пропустили первыми, но сумели отыграться и одержать победу, ставшую для них пятой в пяти стартовых турах АПЛ.

​Чемпионат Англии. 5-й тур

Вест Хэм - Манчестер Сити - 1:3

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Гвардиол (Аке, 90+5), Диаш, Аканджи – Родри, Фоден (Нунес, 67), Бернарду Силва (Бобб, 90+5) – Доку (Серхио Гомес, 90), Холанд (Льюис) , 90+5), Альварес.

Голы: Ворд-Праус, 36 – Доку, 46, Бернарду Силва, 76, Холанд, 86.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Манчестер Сити).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Уорд-Проуз (Вест Хэм).
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Источник Sport.ua
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