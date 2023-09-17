Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:3. Очередной гол Холанда. Видео голов и обзор
Чемпион Англии выиграл пятый матч подряд
Состоялся поединок 5 тура Английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм» и «Манчестер Сити». Чемпионы Англии пропустили первыми, но сумели отыграться и одержать победу, ставшую для них пятой в пяти стартовых турах АПЛ.
Чемпионат Англии. 5-й тур
Вест Хэм - Манчестер Сити - 1:3
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Гвардиол (Аке, 90+5), Диаш, Аканджи – Родри, Фоден (Нунес, 67), Бернарду Силва (Бобб, 90+5) – Доку (Серхио Гомес, 90), Холанд (Льюис) , 90+5), Альварес.
Голы: Ворд-Праус, 36 – Доку, 46, Бернарду Силва, 76, Холанд, 86.
События матча
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