Скандал в последнем матче Максимова. Рефери ошибся с офсайдом?

13 сентября в 7-м туре Второй лиги в центральном матче лидер – ФК ЮКСА – разошелся миром (1:1) с главным преследователем – «Звягелем».

Кормчий ФК «ЮКСА» Николай Цымбал в эксклюзивном комментарии Sport.ua рассказал, кто, по его мнению, больше заслуживал победы:

«По-моему, ФК «ЮКСА» был ближе к победе. Ведь по количеству созданных голевых моментов преобладал над соперником. Более того, при счете – 0:0 мы забили гол и, как подтвердила видеозапись этого эпизода после матча, ассистент арбитра ошибся, зафиксировав у моего подопечного офсайд.

Сегодня в стартовом составе играли все три бразильских легионера, один из них – Сьебен Паглиарини Матеус и установил итоговый счет – 1:1. Они с каждым поединком добавляют, но им еще нужно немного времени для адаптации.

На матче присутствовал Юрий Максимов, но из-за его дисквалификации действиями команды руководил ассистент Сергей Ревут. Как видите, мы не позволили Максимову и его помощникам, которые продолжат карьеру в «Днепре-1», покинуть «Звягель» в статусе победителей.

Что касается наших турнирных задач, то клубное руководство настраивает тренерский штаб, прежде всего, на создание боеспособной команды, которой будет по силам побороться за места в лидирующей группе».