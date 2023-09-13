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Украина. Премьер лига
13 сентября 2023, 22:53 | Обновлено 13 сентября 2023, 22:56
414
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шищенко возглавил Звягель. Максимов уходит в Днепр-1

Тренерский штаб команды Второй лиги еще в процессе формирования

13 сентября 2023, 22:53 | Обновлено 13 сентября 2023, 22:56
414
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шищенко возглавил Звягель. Максимов уходит в Днепр-1
ФК Звягель. Сергей Шищенко

Известный специалист Сергей Шищенко теперь будет руководить командой «Звягель», которая выступает во Второй лиге.

В должности главного тренера «Звягеля» он заменит Юрия Максимова, которого вместе с тренерским штабом сегодня, 13 сентября, после матча против команды ЮКСА (1:1) поблагодарил коллектив и руководство клуба. Юрий Максимов со своим штабом теперь будет работать в «Днепре-1», команде вице-чемпионов Украины.

Футболистам «Звягеля» представили Сергея Шищенко, который завтра, 14 сентября, приступит к работе. Пока новый тренерский штаб команды еще формируется. В понедельник, 18 сентября, Звягель проведет очередную игру Второй лиги против команды «Реал Фарма».

Сергей Шищенко – выдающийся украинский футболист, выступавший за команды «Металлист», «Шахтер», тернопольскую «Ниву», «Кривбасс», запорожский «Металлург», «Черноморец», «Ильичевец». Лучший этап карьеры провел в составе донецкого «Металлурга», где стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а также лучшим голеадором в истории клуба. Немало выступал также за национальную сборную Украины и в еврокубках.

После завершения карьеры футболиста Шищенко работал главным тренером молодежной команды донецкого «Металлурга» (потом – «Стали» из Каменского после слияния клубов), юношеского состава «Шахтера», а также в командах ПФЛ – «Буковине», «Николаеве» , «Полесье». В последние два сезона возглавлял юношескую команду «Полесья». Теперь Сергей Шищенко вернулся вао взрослый профессиональный футбол.

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Звягель Сергей Шищенко назначение тренера отставка Юрий Максимов Днепр-1
Источник Sport.ua
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