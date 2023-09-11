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Украина. Премьер лига
11 сентября 2023, 21:57 |
1191
0

Стало известно, когда Максимов может возглавить Днепр-1

Тренер покинет «Звягель» 13 сентября

11 сентября 2023, 21:57 |
1191
0
Стало известно, когда Максимов может возглавить Днепр-1
ФК Полесье Житомир. Юрий Максимов

Как стало известно Sport.ua, Юрий Максимов может официально стать главным тренером «Днепра-1» 13 сентября, после матча 7-го тура Второй лиги в Киеве, в котором возглавляемый им «Звягель» встретится с лидером – ФК «ЮКСА».

По информации нашего источника, сегодня Максимов, который очень близок к переходу в «Днепр-1» проводил тренировку со «Звягелем», а Сергей Шищенко, что может прийти ему на смену – с молодежным составом «Полесья».

Что же касается днепрян, которые очередной календарный поединок проведут с «Колосом» 17 сентября, то сегодня они занимались под руководством исполняющего обязанности главного тренера Валерия Городова.

Напомним, что «Днепр-1» остался без главного тренера после увольнения Александра Кучера в августе. На стартовом отрезке сезона команда поочередно вылетела из всех трех еврокубков.

Ранее Юрий Максимов прокомментировал слухи о возможной работе в «Днепре-1».

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Юрий Максимов Днепр-1 Звягель инсайд
Источник Sport.ua
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