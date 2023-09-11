Стало известно, когда Максимов может возглавить Днепр-1

Как стало известно Sport.ua, Юрий Максимов может официально стать главным тренером «Днепра-1» 13 сентября, после матча 7-го тура Второй лиги в Киеве, в котором возглавляемый им «Звягель» встретится с лидером – ФК «ЮКСА».

По информации нашего источника, сегодня Максимов, который очень близок к переходу в «Днепр-1» проводил тренировку со «Звягелем», а Сергей Шищенко, что может прийти ему на смену – с молодежным составом «Полесья».

Что же касается днепрян, которые очередной календарный поединок проведут с «Колосом» 17 сентября, то сегодня они занимались под руководством исполняющего обязанности главного тренера Валерия Городова.

Напомним, что «Днепр-1» остался без главного тренера после увольнения Александра Кучера в августе. На стартовом отрезке сезона команда поочередно вылетела из всех трех еврокубков.

Ранее Юрий Максимов прокомментировал слухи о возможной работе в «Днепре-1».