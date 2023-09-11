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Украина. Премьер лига
11 сентября 2023, 19:42 |
1314
2

Максимов подтвердил переговоры с Днепром-1

У вице-чемпионов Украины будет новый тренер

11 сентября 2023, 19:42 |
1314
2
Максимов подтвердил переговоры с Днепром-1
ФК Полесье Житомир. Юрий Максимов

Известный украинский тренер Юрий Максимов подтвердил информацию о том, что ведет переговоры с «Днепром-1»:

«Остались организационные вопросы. Они решаются. Всего я и сам не знаю. Все вроде окей, агент общается с клубом. Больше пока ничего не могу сказать», – сказал Максимов.

Напомним, на данный момент Максимов возглавляет «Звягель». «Днепр-1» остался без главного тренера после увольнения Александра Кучера в августе. На стартовом отрезке сезона команда поочередно вылетела из всех трех еврокубков.

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Юрий Максимов Днепр-1 Звягель
Источник Спорт-Экспресс Украина
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romanchik.8409
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+5
BaZia
Це звичайно не Дідусь Мирон чи Юра Вернидуб, але теж непоганий варік
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+3
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