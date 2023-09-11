Украина. Премьер лига11 сентября 2023, 19:42 |
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Максимов подтвердил переговоры с Днепром-1
У вице-чемпионов Украины будет новый тренер
11 сентября 2023, 19:42 |
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Известный украинский тренер Юрий Максимов подтвердил информацию о том, что ведет переговоры с «Днепром-1»:
«Остались организационные вопросы. Они решаются. Всего я и сам не знаю. Все вроде окей, агент общается с клубом. Больше пока ничего не могу сказать», – сказал Максимов.
Напомним, на данный момент Максимов возглавляет «Звягель». «Днепр-1» остался без главного тренера после увольнения Александра Кучера в августе. На стартовом отрезке сезона команда поочередно вылетела из всех трех еврокубков.
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