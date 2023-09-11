Максимов подтвердил переговоры с Днепром-1

Известный украинский тренер Юрий Максимов подтвердил информацию о том, что ведет переговоры с «Днепром-1»:

«Остались организационные вопросы. Они решаются. Всего я и сам не знаю. Все вроде окей, агент общается с клубом. Больше пока ничего не могу сказать», – сказал Максимов.

Напомним, на данный момент Максимов возглавляет «Звягель». «Днепр-1» остался без главного тренера после увольнения Александра Кучера в августе. На стартовом отрезке сезона команда поочередно вылетела из всех трех еврокубков.