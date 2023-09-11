Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист

Руководство клуба «Днепр-1» договорилось о сотрудничестве с известным украинским тренером Юрием Максимовым, сообщает ТаТоТаке.

Максимов работает главным тренером клуба «Звягель», который идет среди лидеров во Второй лиге.

Официально о назначении 54-летнего специалиста будет объявлено в ближайшие дни.

Команду «Днепр-1» после отставки Александра Кучера на временной основе возглавляет Валерий Городов.

«Днепр-1» выбыл из трех еврокубков подряд, установив грустный антирекорд, и остался без евроосени.

Ранее Юрий Максимов возглавлял команды ЦСКА Киев, Оболонь Киев, Кривбасс, Металлург Донецк, Ворскла Полтава. Он завоевал Кубок Азербайджана, когда руководил азербайджанской командой Кешля.