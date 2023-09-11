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Украина. Премьер лига
11 сентября 2023, 00:23 | Обновлено 11 сентября 2023, 00:35
629
0

Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист

Юрий Максимов возглавляет команду «Звягель» из Второй лиги

11 сентября 2023, 00:23 | Обновлено 11 сентября 2023, 00:35
629
0
Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
ФК Звягель. Юрий Максимов

Руководство клуба «Днепр-1» договорилось о сотрудничестве с известным украинским тренером Юрием Максимовым, сообщает ТаТоТаке.

Максимов работает главным тренером клуба «Звягель», который идет среди лидеров во Второй лиге.

Официально о назначении 54-летнего специалиста будет объявлено в ближайшие дни.

Команду «Днепр-1» после отставки Александра Кучера на временной основе возглавляет Валерий Городов.

«Днепр-1» выбыл из трех еврокубков подряд, установив грустный антирекорд, и остался без евроосени.

Ранее Юрий Максимов возглавлял команды ЦСКА Киев, Оболонь Киев, Кривбасс, Металлург Донецк, Ворскла Полтава. Он завоевал Кубок Азербайджана, когда руководил азербайджанской командой Кешля.

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Днепр-1 Юрий Максимов назначение тренера Звягель отставка ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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