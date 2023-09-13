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Украина. Вторая лига
13 сентября 2023, 09:51 | Обновлено 13 сентября 2023, 09:53
68
0

Вторая лига. Матчи 7-го тура, 13 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 сентября видеотрансляцию поединков 7-го тура Второй лиги

13 сентября 2023, 09:51 | Обновлено 13 сентября 2023, 09:53
68
0
Вторая лига. Матчи 7-го тура, 13 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Чайка

13 сентября проходят поединки 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 7-й тур, 13 сентября

  • 13:00. Кремень-2 – Кудровка
  • 13:30. Реал Фарма – Металлург-2
  • 14:00. Нива Винница – Карпаты-2
  • 15:00. ЮКСА – Звягель
  • 15:30. Тростянец – Васт Николаев
  • 16:00. Чайка – Дружба Мировка

Турнирная таблица

Видеотрансляция матчей

​13:00. Кремень-2 – Кудровка

13:30. Реал Фарма – Металлург-2

14:00. Нива Винница – Карпаты-2

15:00. ЮКСА – Звягель

15:30. Тростянец – Васт Николаев

16:00. Чайка – Дружба Мировка

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Источник Sport.ua
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