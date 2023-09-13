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Украина. Вторая лига13 сентября 2023, 09:51 | Обновлено 13 сентября 2023, 09:53
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Вторая лига. Матчи 7-го тура, 13 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 сентября видеотрансляцию поединков 7-го тура Второй лиги
13 сентября 2023, 09:51 | Обновлено 13 сентября 2023, 09:53
68
0
13 сентября проходят поединки 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 7-й тур, 13 сентября
- 13:00. Кремень-2 – Кудровка
- 13:30. Реал Фарма – Металлург-2
- 14:00. Нива Винница – Карпаты-2
- 15:00. ЮКСА – Звягель
- 15:30. Тростянец – Васт Николаев
- 16:00. Чайка – Дружба Мировка
Турнирная таблица
Видеотрансляция матчей
13:00. Кремень-2 – Кудровка
13:30. Реал Фарма – Металлург-2
14:00. Нива Винница – Карпаты-2
15:00. ЮКСА – Звягель
15:30. Тростянец – Васт Николаев
16:00. Чайка – Дружба Мировка
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