Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЮКСА потеряла очки в матче со Звягелем, Чайка победила Дружбу
Чемпионат Украины
Нива Винница
13.09.2023 14:00 – FT 1 : 4
Карпаты-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
13 сентября 2023, 19:48 | Обновлено 13 сентября 2023, 22:50
365
0

ЮКСА потеряла очки в матче со Звягелем, Чайка победила Дружбу

Сыграно семь матчей Второй лиги Украины

13 сентября 2023, 19:48 | Обновлено 13 сентября 2023, 22:50
365
0
ЮКСА потеряла очки в матче со Звягелем, Чайка победила Дружбу
ПФЛ. ЮКСА

Завершился 8-й тур Второй лиги чемпионата Украины.

Лидер чемпионата ЮКСА потерял очки в домашнем поединке с «Звягелем», «Тростянец» и резерв «Карпат» одержали разгромные победы, «Кудровка» и «Чайка» минимально обыграли «Кремень-2» и «Дружбу».

Молодежь львовского «Руха» на выезде была сильнее киевского «Локомотива».

Вторая лига. 7-й тур, 12-13 сентября

Локомотив Киев – Рух-2 Львов – 0:1

Гол: Непейпиев, 57.

Кремень-2 – Кудровка – 0:1

Гол: Строчинский, 81.

Чайка – Дружба Мировка – 1:0

Гол: Эмере, 1.

Тростянец – Васт Николаев – 4:1

Голы: Томенко, 30, Яременко, 60,75, Кошкин, 90+2 – Крамаренко, 79.

ЮКСА – Звягель – 1:1

Голы: Матеус, 69 – Ндукве, 59.

Нива Винница – Карпаты-2 Львов – 1:4

Голы: Лотоцкий, 87 – Катрич, 41, Легостаев, 66, Дебич, 79, Коваленко, 88.

Реал-Фарма – МФК Металлург-2 – 2:0

Голы: Гранчар, 46, Фабер, 59.

Турнирная таблица Второй лиги:

По теме:
Скандал в последнем матче Максимова. Рефери ошибся с офсайдом?
ОФИЦИАЛЬНО. Шищенко возглавил Звягель. Максимов уходит в Днепр-1
Буковина имеет кадровые проблемы перед матчем с Агробизнесом
Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу ЮКСА Тарасовка Звягель Юрий Максимов Карпаты-2 Львов Скала Стрый Нива Винница Реал Фарма Чайка Петропавловская Борщаговка Васт Николаев Металлург-2 Запорожье Локомотив Киев Кудровка Тростянец Дружба Мировка Рух-2 Львов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
Футбол | 13 сентября 2023, 21:44 3
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде

Переезд в Чемпионшип – достаточно смелый шаг со стороны украинского форварда

Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
Футбол | 13 сентября 2023, 00:06 4
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»

Главный тренер cборной Украины – о матче с Италией

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 13.09.2023, 16:39
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Назван Лев матча сборной Украины против Италии в квалификации Евро-2024
Футбол | 13.09.2023, 00:23
Назван Лев матча сборной Украины против Италии в квалификации Евро-2024
Назван Лев матча сборной Украины против Италии в квалификации Евро-2024
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера
Футбол | 13.09.2023, 18:28
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров определил состав Украины на матч против Италии
Ребров определил состав Украины на матч против Италии
12.09.2023, 20:35 47
Футбол
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
12.09.2023, 23:45 1
Футбол
ВИДЕО. Беллингем случайно зашел в автобус сборной Украины после матча
ВИДЕО. Беллингем случайно зашел в автобус сборной Украины после матча
11.09.2023, 20:33 9
Футбол
РЕБРОВ: «Сложная группа. Если смотреть в таблицу, то у нас есть шансы»
РЕБРОВ: «Сложная группа. Если смотреть в таблицу, то у нас есть шансы»
13.09.2023, 00:35 40
Футбол
Полет нормальный. Не падаем
Полет нормальный. Не падаем
13.09.2023, 10:28 55
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года
12.09.2023, 18:49 10
Теннис
Серена Уильямс язвительно отреагировала на дисквалификацию Халеп
Серена Уильямс язвительно отреагировала на дисквалификацию Халеп
12.09.2023, 22:17 12
Теннис
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Италия - Украина
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Италия - Украина
12.09.2023, 06:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем