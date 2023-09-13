ЮКСА потеряла очки в матче со Звягелем, Чайка победила Дружбу

Завершился 8-й тур Второй лиги чемпионата Украины.

Лидер чемпионата ЮКСА потерял очки в домашнем поединке с «Звягелем», «Тростянец» и резерв «Карпат» одержали разгромные победы, «Кудровка» и «Чайка» минимально обыграли «Кремень-2» и «Дружбу».

Молодежь львовского «Руха» на выезде была сильнее киевского «Локомотива».

Вторая лига. 7-й тур, 12-13 сентября

Локомотив Киев – Рух-2 Львов – 0:1

Гол: Непейпиев, 57.

Кремень-2 – Кудровка – 0:1

Гол: Строчинский, 81.

Чайка – Дружба Мировка – 1:0

Гол: Эмере, 1.

Тростянец – Васт Николаев – 4:1

Голы: Томенко, 30, Яременко, 60,75, Кошкин, 90+2 – Крамаренко, 79.

ЮКСА – Звягель – 1:1

Голы: Матеус, 69 – Ндукве, 59.

Нива Винница – Карпаты-2 Львов – 1:4

Голы: Лотоцкий, 87 – Катрич, 41, Легостаев, 66, Дебич, 79, Коваленко, 88.

Реал-Фарма – МФК Металлург-2 – 2:0

Голы: Гранчар, 46, Фабер, 59.

Турнирная таблица Второй лиги: