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  4. Гаске совершил камбэк и вышел в четвертьфинал челленджера в Ренне
ATP
13 сентября 2023, 22:50 |
63
0

Гаске совершил камбэк и вышел в четвертьфинал челленджера в Ренне

Во втором сете Ришар Гаске отыгрался со счета 2:5

13 сентября 2023, 22:50 |
63
0
Гаске совершил камбэк и вышел в четвертьфинал челленджера в Ренне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришар Гаске

Бывший седьмой номер мирового рейтинга Ришар Гаске вышел в четвертьфинал челленджера во французском Ренне.

В первом сете матча второго круга против другого француза Манюэля Гинара оба теннисиста по очереди забирали свои подачи, пока при счете 4:3 Гаске не сделал брейк, после которого на своей подаче выиграл сет. Во второй партии Гинар повел 3:0 с брейком, а затем довел свое лидерство до 5:2. Гаске после этого выиграл свою подачу, смог отыграть брейк, не проиграв при ни одного розыгрыша, и в десятом гейме сравнял счет. В 11-м гейме Гинар сделал две двойных ошибки, чем воспользовался Гаске, сделав решающий брейк. После него французский ветеран на своей подаче спокойно довел игру до своей победы.

В четвертьфинале Ришар Гаске сыграет против очередного соотечественника, бывшего 42 номера мирового рейтинга Бенжамена Бонзи, который также в двух сетах обыграл бельгийца Готье Онклена.

ATP Challenger 100, Open de Rennes, Франция, хард (зал).

2 круг

Ришар Гаске (Франция, 1) – Манюэль Гинар (Франция) – 6:3, 7:5

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Ришар Гаске ATP Ренн
Источник Sport.ua
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