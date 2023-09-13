Гаске совершил камбэк и вышел в четвертьфинал челленджера в Ренне

Бывший седьмой номер мирового рейтинга Ришар Гаске вышел в четвертьфинал челленджера во французском Ренне.

В первом сете матча второго круга против другого француза Манюэля Гинара оба теннисиста по очереди забирали свои подачи, пока при счете 4:3 Гаске не сделал брейк, после которого на своей подаче выиграл сет. Во второй партии Гинар повел 3:0 с брейком, а затем довел свое лидерство до 5:2. Гаске после этого выиграл свою подачу, смог отыграть брейк, не проиграв при ни одного розыгрыша, и в десятом гейме сравнял счет. В 11-м гейме Гинар сделал две двойных ошибки, чем воспользовался Гаске, сделав решающий брейк. После него французский ветеран на своей подаче спокойно довел игру до своей победы.

В четвертьфинале Ришар Гаске сыграет против очередного соотечественника, бывшего 42 номера мирового рейтинга Бенжамена Бонзи, который также в двух сетах обыграл бельгийца Готье Онклена.

ATP Challenger 100, Open de Rennes, Франция, хард (зал).

2 круг

Ришар Гаске (Франция, 1) – Манюэль Гинар (Франция) – 6:3, 7:5