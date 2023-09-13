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Англия
13 сентября 2023, 21:01 | Обновлено 13 сентября 2023, 21:02
378
1

Тен Хаг считает Санчо медлительным и непунктуальным

Другие игроки «МЮ» тоже замечают это, некоторые из них разделяют недовольство тренера

13 сентября 2023, 21:01 | Обновлено 13 сентября 2023, 21:02
378
1
Тен Хаг считает Санчо медлительным и непунктуальным
Getty Images/Global Images Ukraine. Санчо и тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг недоволен непунктуальностью и медлительностью 23-летнего английского вингера Джейдона Санчо.

Футболист «Манчестер Юнайтед» 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках. Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – это несправедливо». Позже пост игрока был удален.

По информации источника, недовольство Эрика тен Хага вызывала непунктуальность англичанина. Кроме того, главный тренер «Манчестер Юнайтед» счел игрока слишком медлительным во время тренировок.

Сообщается, что эти недостатки замечал не только тен Хаг, но и остальные игроки «Манчестер Юнайтед». Некоторые из игроков встали в конфликте на сторону тренера, поскольку также были недовольны отношением Санчо к тренировкам.

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Джейдон Санчо Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу скандал
Источник The Athletic
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Комментарии 1
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andre_lui
Тен Хаг...Начебто в тому сезоні вже почали грати, але мікроклімат в команді не дуже. Звичайно, заднім числом бути розумним просто. Як на мене МЮ нічого не виграли звільнивши Сульшера. Швидше за все скоро Тен Хаг піде за ним
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