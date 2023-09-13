Тен Хаг считает Санчо медлительным и непунктуальным

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг недоволен непунктуальностью и медлительностью 23-летнего английского вингера Джейдона Санчо.

Футболист «Манчестер Юнайтед» 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках. Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – это несправедливо». Позже пост игрока был удален.

По информации источника, недовольство Эрика тен Хага вызывала непунктуальность англичанина. Кроме того, главный тренер «Манчестер Юнайтед» счел игрока слишком медлительным во время тренировок.

Сообщается, что эти недостатки замечал не только тен Хаг, но и остальные игроки «Манчестер Юнайтед». Некоторые из игроков встали в конфликте на сторону тренера, поскольку также были недовольны отношением Санчо к тренировкам.