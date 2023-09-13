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Чемпионат Украины
Чернигов
13.09.2023 13:00 - : -
ФСК Мариуполь
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Украина. Первая лига
13 сентября 2023, 09:11 | Обновлено 13 сентября 2023, 09:25
24
0

Чернигов – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 сентября в 13:00 перенесенный матч 4-го тура Первой лиги

13 сентября 2023, 09:11 | Обновлено 13 сентября 2023, 09:25
24
0
Чернигов – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Чернигов

13 сентября в 13:00 пройдет перенесенный матч 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Игра была перенесена с 19 августа из-за ракетного удара по Чернигову.

Первая лига. 4-й тур, 13 сентября

  • 13:00. Чернигов – ФСК Мариуполь

Чернигов – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE трансляция

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Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн ФСК Мариуполь
Источник Sport.ua
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