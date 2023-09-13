13.09.2023 13:00 - : -
Украина. Первая лига13 сентября 2023, 09:11 | Обновлено 13 сентября 2023, 09:25
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Чернигов – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 сентября в 13:00 перенесенный матч 4-го тура Первой лиги
13 сентября 2023, 09:11 | Обновлено 13 сентября 2023, 09:25
24
0
13 сентября в 13:00 пройдет перенесенный матч 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Игра была перенесена с 19 августа из-за ракетного удара по Чернигову.
Первая лига. 4-й тур, 13 сентября
- 13:00. Чернигов – ФСК Мариуполь
Чернигов – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE трансляция
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