ВИДЕО. Пушечный выстрел Мельниченко принес победу для ФСК Мариуполь

Сегодня, 13 сентября, состоялся матч Первой лиги Украины по футболу между «Черниговом» и ФСК «Мариуполь». Команды до 65-й минуты не могли открыть счет во встрече до тех пор, пока игрок «Мариуполя» Иван Мельниченко не решился на дальний удар, который в итоге стал победным.

Напомним, этот матч является перенесенным матчем 4-го тура Первой лиги. Причиной переноса стал ракетный удар российских террористов по Чернигову.

Чернигов – ФСК Мариуполь – 0:1.

Голы: Мельниченко, 65.

Чернигов: Ширай – Шумило, Галстян, Романченко, Зенченко, Кривобороденко, Сердюк, Ментей, Пинчук, Федосов.

ФСК Мариуполь: Караващенко – Пуды, Шушко, Терехов, Харжевский, Чернецкий, Мельниченко, Мочевинский, Махиня, Тепляков, Батальский.

ВИДЕО. Пушечный выстрел Мельниченко приносит победу для ФСК Мариуполь