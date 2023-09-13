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Чемпионат Украины
Чернигов
13.09.2023 13:00 – FT 0 : 1
ФСК Мариуполь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
13 сентября 2023, 16:56 | Обновлено 13 сентября 2023, 17:41
294
0

ВИДЕО. Пушечный выстрел Мельниченко принес победу для ФСК Мариуполь

В матче Первой лиги «Чернигов» – ФСК «Мариуполь» забили невероятный гол

13 сентября 2023, 16:56 | Обновлено 13 сентября 2023, 17:41
294
0
ВИДЕО. Пушечный выстрел Мельниченко принес победу для ФСК Мариуполь
ФК Чернигов

Сегодня, 13 сентября, состоялся матч Первой лиги Украины по футболу между «Черниговом» и ФСК «Мариуполь». Команды до 65-й минуты не могли открыть счет во встрече до тех пор, пока игрок «Мариуполя» Иван Мельниченко не решился на дальний удар, который в итоге стал победным.

Напомним, этот матч является перенесенным матчем 4-го тура Первой лиги. Причиной переноса стал ракетный удар российских террористов по Чернигову.

Чернигов – ФСК Мариуполь – 0:1.
Голы: Мельниченко, 65.

Чернигов: Ширай – Шумило, Галстян, Романченко, Зенченко, Кривобороденко, Сердюк, Ментей, Пинчук, Федосов.

ФСК Мариуполь: Караващенко – Пуды, Шушко, Терехов, Харжевский, Чернецкий, Мельниченко, Мочевинский, Махиня, Тепляков, Батальский.

ВИДЕО. Пушечный выстрел Мельниченко приносит победу для ФСК Мариуполь

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Источник Sport.ua
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