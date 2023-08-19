Ракетный удар по Чернигову. Матч Первой лиги перенесен

Футбольный клуб «Чернигов» объявил, что матч 4-го тура Первой лиги ФК «Чернигов» – ФСК «Мариуполь», запланированный на 19 августа 2023 года, не состоится в связи с запретом его проведения со стороны Черниговской ОВА.

Сначала клуб сообщил, что игра состоится, но при присутствии исключительно представителей команд, то есть без аккредитованных журналистов.

Это решение связано с ракетным ударом россии по Драмтеатру Чернигова. В настоящее время известно по меньшей мере о 5 погибших и 42 пострадавших. Разбор завалов продолжается, клуб выражает искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших от российского теракта.