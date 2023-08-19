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Украина. Первая лига
19 августа 2023, 13:21 | Обновлено 19 августа 2023, 13:26
1215
2

Ракетный удар по Чернигову. Матч Первой лиги перенесен

Клуб отреагировал на трагедию в городе

19 августа 2023, 13:21 | Обновлено 19 августа 2023, 13:26
1215
2
Ракетный удар по Чернигову. Матч Первой лиги перенесен
Драмтеатр в Чернигове

Футбольный клуб «Чернигов» объявил, что матч 4-го тура Первой лиги ФК «Чернигов» – ФСК «Мариуполь», запланированный на 19 августа 2023 года, не состоится в связи с запретом его проведения со стороны Черниговской ОВА.

Сначала клуб сообщил, что игра состоится, но при присутствии исключительно представителей команд, то есть без аккредитованных журналистов.

Это решение связано с ракетным ударом россии по Драмтеатру Чернигова. В настоящее время известно по меньшей мере о 5 погибших и 42 пострадавших. Разбор завалов продолжается, клуб выражает искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших от российского теракта.

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Чернигов ФСК Мариуполь Первая лига Украины
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Комментарии 2
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dudigo78
організувати виставку дронів біля кордону з мордором, ще й попутно її перед тим прорекламувати та пропіарити, то яким треба бути ідіотом, щоб вірити що туди не прилетить?
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+1
Hatem Тrablssi
І скільки це все божевілля триватиме пане призедент?
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-2
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