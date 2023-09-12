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  4. Эжени БУШАР: «Мне сказали не писать в твиттер сегодня»
WTA
12 сентября 2023, 23:18 |
991
2

Эжени БУШАР: «Мне сказали не писать в твиттер сегодня»

Канадская теннисистка известна своими острыми комментариями

12 сентября 2023, 23:18 |
991
2
Эжени БУШАР: «Мне сказали не писать в твиттер сегодня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эжени Бушар

Канадская теннисистка Эжени Бушар отреагировала на четырехлетнюю дисквалификацию экс-первой ракетки мира Симоны Халеп.

«Мне сказали не писать в твиттер сегодня», – написала канадка.

Отметим, что в апреле после матча с Даяной Ястремской канадка опубликовала твит, в котором намекнула на то, что Даяна использует допинг (в прошлом году украинка была оправдана после положительной допинг-пробы). Позже канадка извинилась, но Ястремская после победы в квалификации US Open не пожала ей руку.

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допинг дисквалификация Симона Халеп Эжени Бушар
Источник Twitter
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Комментарии 2
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Muskrat2
Бушар гарно виглядає, видно, що не вживає різну отруту, подивіться на інших, якими мутантами багато хто став.
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