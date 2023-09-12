Эжени БУШАР: «Мне сказали не писать в твиттер сегодня»

Канадская теннисистка Эжени Бушар отреагировала на четырехлетнюю дисквалификацию экс-первой ракетки мира Симоны Халеп.

«Мне сказали не писать в твиттер сегодня», – написала канадка.

Отметим, что в апреле после матча с Даяной Ястремской канадка опубликовала твит, в котором намекнула на то, что Даяна использует допинг (в прошлом году украинка была оправдана после положительной допинг-пробы). Позже канадка извинилась, но Ястремская после победы в квалификации US Open не пожала ей руку.