ВИДЕО. Без рукопожатия. Как Ястремская в отборе US Open Бушар обыграла

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата США, в трех партиях переиграв Эжени Бушар из Канады.

После завершения матча украинка не стала жать руку сопернице, а сразу пошла к судье на вышке.

В апреле канадка обыграла Ястремскую в Мадриде, после чего опубликовала твит, в котором намекнула на то, что Даяна использует допинг. Позже канадка извинилась. В прошлом году украинка была оправдана после положительной допинг-пробы.

В финале квалификации Ястремская сразится против Елены-Габриэлы Русе из Румынии.