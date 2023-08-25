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  4. ВИДЕО. Без рукопожатия. Как Ястремская в отборе US Open Бушар обыграла
US Open
25 августа 2023, 08:07 | Обновлено 25 августа 2023, 08:54
1785
0

ВИДЕО. Без рукопожатия. Как Ястремская в отборе US Open Бушар обыграла

Даяна сыграет в финале квалификации

25 августа 2023, 08:07 | Обновлено 25 августа 2023, 08:54
1785
0
ВИДЕО. Без рукопожатия. Как Ястремская в отборе US Open Бушар обыграла
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата США, в трех партиях переиграв Эжени Бушар из Канады.

После завершения матча украинка не стала жать руку сопернице, а сразу пошла к судье на вышке.

В апреле канадка обыграла Ястремскую в Мадриде, после чего опубликовала твит, в котором намекнула на то, что Даяна использует допинг. Позже канадка извинилась. В прошлом году украинка была оправдана после положительной допинг-пробы.

В финале квалификации Ястремская сразится против Елены-Габриэлы Русе из Румынии.

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Источник Sport.ua
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