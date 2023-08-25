ВИДЕО. Без рукопожатия. Как Ястремская в отборе US Open Бушар обыграла
Даяна сыграет в финале квалификации
Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата США, в трех партиях переиграв Эжени Бушар из Канады.
После завершения матча украинка не стала жать руку сопернице, а сразу пошла к судье на вышке.
В апреле канадка обыграла Ястремскую в Мадриде, после чего опубликовала твит, в котором намекнула на то, что Даяна использует допинг. Позже канадка извинилась. В прошлом году украинка была оправдана после положительной допинг-пробы.
В финале квалификации Ястремская сразится против Елены-Габриэлы Русе из Румынии.
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