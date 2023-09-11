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ATP
11 сентября 2023, 22:01 | Обновлено 11 сентября 2023, 22:14
204
0

Экс-седьмая ракетка мира победил на старте челленджера во Франции

Ришар Гаске в двух сетах обыграл Жюля Мари

11 сентября 2023, 22:01 | Обновлено 11 сентября 2023, 22:14
204
0
Экс-седьмая ракетка мира победил на старте челленджера во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришар Гаске

Бывший седьмой номер мирового рейтинга, французский теннисист Ришар Гаске (ATP №65) одержал победу в стартовом матче турнира серии Челленджер во французском Ренне.

В первом сете матча против другого француза Жюля Мари при счете 3:5 Гаске отыграл брейк, а вскоре, при 5:5 сделал брейк, который стал решающим в партии. После него 37-летний ветеран быстро забрал гейм и закрыл сет на своей подаче. Во второй партии Гаске сделал брейк уже в третьем гейме и спокойно довел сет и матч до победы, которую оформил также на подаче соперника.

Во втором круге Ришар Гаске сыграет против победителя матча между итальянцем Лукой Нарди и еще одним французским теннисистом Мануэлем Гинаром.

ATP Challenger 100, Open de Rennes, хард

Ренн, Франция

1 круг

Ришар Гаске (Франция, 1) – Жюль Мари (Франция) – 7:5, 6:3

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Ришар Гаске ATP Ренн
Источник Sport.ua
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