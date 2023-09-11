Армения Петракова минимально проиграла Хорватии в отборе на Евро-2024

Сборная Армении Александра Петракова потерпела свое второе поражение в отборе на Евро-2024. Сегодня, 11 сентября, армяне дома минимально проиграли призерам последних двух чемпионатов мира, команде Хорватии. Единственный гол на 14-й минуте забил Андрей Крамарич.

Отбор на Евро-2024. Группа D

Армения – Хорватия – 0:1

Гол: Крамарич 14

Хорватия благодаря этой победе набрала 10 очков и догнала лидеров группы, команду Турции, при том, что у команды Златко Далича есть еще матч в запасе. Армения идет третьей с 7 баллами в 5 матчах.

Сегодня в группе D также состоится матч Латвия – Уэльс. Он начнется в 21:45 по Киеву.