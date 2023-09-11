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Евро
Армения
11.09.2023 19:00 – FT 0 : 1
Хорватия
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Чемпионат Европы
11 сентября 2023, 21:04 | Обновлено 11 сентября 2023, 21:25
1744
6

Армения Петракова минимально проиграла Хорватии в отборе на Евро-2024

Единственный гол на счету Андрея Крамарича

11 сентября 2023, 21:04 | Обновлено 11 сентября 2023, 21:25
1744
6
Армения Петракова минимально проиграла Хорватии в отборе на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Армении Александра Петракова потерпела свое второе поражение в отборе на Евро-2024. Сегодня, 11 сентября, армяне дома минимально проиграли призерам последних двух чемпионатов мира, команде Хорватии. Единственный гол на 14-й минуте забил Андрей Крамарич.

Отбор на Евро-2024. Группа D

Армения – Хорватия – 0:1
Гол: Крамарич 14

Хорватия благодаря этой победе набрала 10 очков и догнала лидеров группы, команду Турции, при том, что у команды Златко Далича есть еще матч в запасе. Армения идет третьей с 7 баллами в 5 матчах.

Сегодня в группе D также состоится матч Латвия – Уэльс. Он начнется в 21:45 по Киеву.

События матча

14’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хорватия).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Первый Среди Равных
Достойно. Хорватія - одна з найсильніших збірних світу. 
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+1
roman75zpr
Никаких вопросов к Петракову быть не должно... "патамушто я же главный тренер, мне виднее, а ни вам..." ) 
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0
Роман Романченков
Ніхто ще нічого не чув за прессуху? Ненабив там Петраков нікого?🤣
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0
sheva
Хтось зайде, подивиться, о Вірманія-Хорватія 0-1, не погано, але Хорватія завдала 26 ударів, 9 в площину, 8 сейвів.  
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0
Summertime
Если бы не сербский вратарь армян Чанчаревич, то 0:3 было бы точняк.   А шансов забить в ответ что то не увидел.  Ща Петракову напихают вопросиков.)
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-1
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