Армения Петракова минимально проиграла Хорватии в отборе на Евро-2024
Единственный гол на счету Андрея Крамарича
Сборная Армении Александра Петракова потерпела свое второе поражение в отборе на Евро-2024. Сегодня, 11 сентября, армяне дома минимально проиграли призерам последних двух чемпионатов мира, команде Хорватии. Единственный гол на 14-й минуте забил Андрей Крамарич.
Отбор на Евро-2024. Группа D
Армения – Хорватия – 0:1
Гол: Крамарич 14
Хорватия благодаря этой победе набрала 10 очков и догнала лидеров группы, команду Турции, при том, что у команды Златко Далича есть еще матч в запасе. Армения идет третьей с 7 баллами в 5 матчах.
Сегодня в группе D также состоится матч Латвия – Уэльс. Он начнется в 21:45 по Киеву.
События матча
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