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  4. Александр ПЕТРАКОВ: «Хорваты превосходили нас в мастерстве»
Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 15:47 |
417
0

Александр ПЕТРАКОВ: «Хорваты превосходили нас в мастерстве»

Главный тренер сборной Армении прокомментировал поражение от Хорватии

12 сентября 2023, 15:47 |
417
0
Александр ПЕТРАКОВ: «Хорваты превосходили нас в мастерстве»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в матче квалификации к Евро-2024:

«Сегодня нам не хватило мастерства. Хорваты превосходили нас в мастерстве. Ребятам было очень тяжело. Команда устала после матча с Турцией. Тяжело восстановиться после нескольких матчей на таком уровне.

В раздевалке я поблагодарил всех за эту игру, за второй тайм. Все они сделали шаг вперед. Я горжусь тем, что тренирую этих ребят. Я прошу и призываю всех не критиковать этих ребят. Мы должны их поддержать, потому что сегодня ребята выросли.

Я понимаю, что вам не нравится такой результат, но мы станем сильнее. Делается все для усиления сборной Армении. У нас появятся новые пополнения, и мы укрепим состав».

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сборная Хорватии по футболу пресс-конференция сборная Армении по футболу Александр Петраков Евро-2024
Источник Федерация футбола Армении
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