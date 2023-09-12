Александр ПЕТРАКОВ: «Хорваты превосходили нас в мастерстве»

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в матче квалификации к Евро-2024:

«Сегодня нам не хватило мастерства. Хорваты превосходили нас в мастерстве. Ребятам было очень тяжело. Команда устала после матча с Турцией. Тяжело восстановиться после нескольких матчей на таком уровне.



В раздевалке я поблагодарил всех за эту игру, за второй тайм. Все они сделали шаг вперед. Я горжусь тем, что тренирую этих ребят. Я прошу и призываю всех не критиковать этих ребят. Мы должны их поддержать, потому что сегодня ребята выросли.



Я понимаю, что вам не нравится такой результат, но мы станем сильнее. Делается все для усиления сборной Армении. У нас появятся новые пополнения, и мы укрепим состав».