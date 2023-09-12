Александр ПЕТРАКОВ: «Хорваты превосходили нас в мастерстве»
Главный тренер сборной Армении прокомментировал поражение от Хорватии
Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в матче квалификации к Евро-2024:
«Сегодня нам не хватило мастерства. Хорваты превосходили нас в мастерстве. Ребятам было очень тяжело. Команда устала после матча с Турцией. Тяжело восстановиться после нескольких матчей на таком уровне.
В раздевалке я поблагодарил всех за эту игру, за второй тайм. Все они сделали шаг вперед. Я горжусь тем, что тренирую этих ребят. Я прошу и призываю всех не критиковать этих ребят. Мы должны их поддержать, потому что сегодня ребята выросли.
Я понимаю, что вам не нравится такой результат, но мы станем сильнее. Делается все для усиления сборной Армении. У нас появятся новые пополнения, и мы укрепим состав».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тим Акинола продолжит карьеру в «Аль-Бидде»
Наши волейболисты уступили соперникам в упорной борьбе в четырех сетах