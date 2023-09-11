11 сентября на «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна» пройдет матч 6-го тура квалификации Евро, в котором сборная Армении встретится со сборной Хорватии. Старт поединка намечен на 19:00 по киевскому времени.

Армения

Сборная дважды кряду завоевывала повышения в формате Лиги Наций. Но уж на уровне дивизиона В не получилось удержаться - в прошлом году проиграли 5 раз в 6 поединках. Уже можно говорить, что при нынешнем наставнике, Александре Петракове (что побеждал нынешних подопечных в 2022-м году во главе украинцев) получалось лучше. Принципиальному сопернику, Турции, в марте дали бой, но все же проиграли 1:2. Зато в июне армяне справились с не только с Латвией дома, но и, сенсационно, в Уэльсе. Осенью начинали в Турции, и были очень близки к сенсационной победе на выезде над историческим врагом. Но пропустили ответный мяч на 88-й минуте.

Хорватия

Команда так и не смогла взять трофей. Модрич к поражению на чемпионате мира-2018 прибавил летом неудачу в финале Лиги Наций. Впрочем, ну как неудачу, ведь для этого нужно было сначала в прошлом году выиграть непростую группу, а уже в июне в Нидерландах обыграть хозяев (4:2 в экстра-тайме). Кроме того, подопечные Златко Далича в Катаре смогли стать бронзовым призером чемпионата мира - мало кто ухитрялся подниматься в топ-3 дважды кряду. Теперь же нужно сосредоточиться в квалификации. Она началась с осечки: не удержали минимальное преимущество дома с Уэльсом, после чего зато устроили гроссмейстерские 2:0 с Турцией в гостях. Ну, а с Латвией все прошло, похоже, в формате спарринга, закончившись солидными 5-ю безответными голами - и, казалось, фаворит вполне мог и больше закатить.

Статистика личных встреч

До этого между собой сборные играли только однажды, в товарищеском поединке 2021-го года. И закончили ничьей 1:1 в Велика Горица.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут сюрпризов, армяне слишком много сил потратили в пятницу. Ставим на победу хорватов при форе на уровне -1,5 забитых мяча (коэффициент - 2,14).