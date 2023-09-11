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Евро
Армения
11.09.2023 19:00 - : -
Хорватия
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Чемпионат Европы
11 сентября 2023, 16:04 | Обновлено 11 сентября 2023, 16:21
285
1

Армения – Хорватия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 11 сентября в 19:00 по Киеву

11 сентября 2023, 16:04 | Обновлено 11 сентября 2023, 16:21
285
1
Армения – Хорватия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

11 сентября на «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна» пройдет матч 6-го тура квалификации Евро, в котором сборная Армении встретится со сборной Хорватии. Старт поединка намечен на 19:00 по киевскому времени.

Армения

Сборная дважды кряду завоевывала повышения в формате Лиги Наций. Но уж на уровне дивизиона В не получилось удержаться - в прошлом году проиграли 5 раз в 6 поединках. Уже можно говорить, что при нынешнем наставнике, Александре Петракове (что побеждал нынешних подопечных в 2022-м году во главе украинцев) получалось лучше. Принципиальному сопернику, Турции, в марте дали бой, но все же проиграли 1:2. Зато в июне армяне справились с не только с Латвией дома, но и, сенсационно, в Уэльсе. Осенью начинали в Турции, и были очень близки к сенсационной победе на выезде над историческим врагом. Но пропустили ответный мяч на 88-й минуте.

Хорватия

Команда так и не смогла взять трофей. Модрич к поражению на чемпионате мира-2018 прибавил летом неудачу в финале Лиги Наций. Впрочем, ну как неудачу, ведь для этого нужно было сначала в прошлом году выиграть непростую группу, а уже в июне в Нидерландах обыграть хозяев (4:2 в экстра-тайме). Кроме того, подопечные Златко Далича в Катаре смогли стать бронзовым призером чемпионата мира - мало кто ухитрялся подниматься в топ-3 дважды кряду. Теперь же нужно сосредоточиться в квалификации. Она началась с осечки: не удержали минимальное преимущество дома с Уэльсом, после чего зато устроили гроссмейстерские 2:0 с Турцией в гостях. Ну, а с Латвией все прошло, похоже, в формате спарринга, закончившись солидными 5-ю безответными голами - и, казалось, фаворит вполне мог и больше закатить.

Статистика личных встреч

До этого между собой сборные играли только однажды, в товарищеском поединке 2021-го года. И закончили ничьей 1:1 в Велика Горица.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут сюрпризов, армяне слишком много сил потратили в пятницу. Ставим на победу хорватов при форе на уровне -1,5 забитых мяча (коэффициент - 2,14).

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Источник Sport.ua
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DK1961
Армяне - на подсосе у жителей болот. Так всегда было. И неважно, что их сейчас тренирует Петраков. А хорваты - враги сербов и наши друзья. Лично для меня понятно за кого болеть в этом матче.
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