US Open-2023 установил зрительский рекорд

Открытый чемпионат США по теннису, который в минувшее воскресенье, 10 сентября, завершился в Нью-Йорке, стал рекордным по посещаемости.

Оргкомитет сообщил о том, что встречи турнира посетило 957 387 зрителей.

Напомним, у женщин победительницей Открытого чемпионата США стала 19-летняя американка Коко Гофф, которая в финале обыграла Арину Соболенко. А у мужчин трофей завоевал серб Новак Джокович, переиграв в решающем матче Даниила Медведева.