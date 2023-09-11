US Open11 сентября 2023, 18:42 | Обновлено 11 сентября 2023, 18:44
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US Open-2023 установил зрительский рекорд
Мейджор в Нью-Йорке вызвал повышенный интерес
11 сентября 2023, 18:42 | Обновлено 11 сентября 2023, 18:44
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Открытый чемпионат США по теннису, который в минувшее воскресенье, 10 сентября, завершился в Нью-Йорке, стал рекордным по посещаемости.
Оргкомитет сообщил о том, что встречи турнира посетило 957 387 зрителей.
Напомним, у женщин победительницей Открытого чемпионата США стала 19-летняя американка Коко Гофф, которая в финале обыграла Арину Соболенко. А у мужчин трофей завоевал серб Новак Джокович, переиграв в решающем матче Даниила Медведева.
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