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Евро
Португалия
11.09.2023 21:45 - : -
Люксембург
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11 сентября 2023, 15:54 | Обновлено 11 сентября 2023, 16:23
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Португалия – Люксембург. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 11 сентября в 21:45 по Киеву

11 сентября 2023, 15:54 | Обновлено 11 сентября 2023, 16:23
108
0
Португалия – Люксембург. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

11 сентября на «Эштадиу Алгарве» пройдет матч 6-го тура квалификации Евро, в котором сборная Португалии встретится со сборной Люксембурга. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Португалия

Команда с начала этого календарного года открыла новую эпоху. Пока неизвестно, как проявит себя Роберто Мартинес, но его преемник добивался немалого, вплоть до титула чемпиона Европы. Да и ушел не столько из-за спортивных проблем (в Катаре дошли до четвертьфинала мундиаля), сколько из-за того, что замахнулся на святое - перестал по ходу турнира выпускать в старте Роналду. Испанцу повезло, расписание квалификации было максимально лояльным, отсюда и стопроцентный старт... Хотя в Исландии только гол Криштиану позволил продлить серию, оформив 1:0. Со Словакией в прошлом туре тоже получилось достаточно непросто. Но все же сольный проход и бильярдный удар Бруну Фернандеша конвертировался в единственный мяч - и, соответственно, очередную победу.

Люксембург

Сборная уже точно не андердог - Люк Хольц поработал достойно, да и поколение сейчас у красных львов по местным меркам по-настоящему сильное. Этого не хватает, чтобы даже быть середняком, но с этой командой бороться всем крайне непросто. Да, в этой квалификации были домашние 0:6 дома как раз с португальцами (и 0:1 с Мальтой в товарищеском поединке точно сложно понять), но при этом в гостях выстояли на 0:0 в Словакии, а Боснию с Джеко, Пьяничем и Кодро-младшим победили гроссмейстерски, 2:0. С той же разницей голов, но с другим счетом, была обыграна 8-го сентября Исландия - там за счет обмена мячами в концовке поединок закончился со счетом 3:1 в пользу люксембуржцев.

Статистика личных встреч

Люксембург выиграл 2-й поединок в этой паре, в 1961-м году. Но потом вот уже 15 раз кряду побеждали только португальцы.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, конечно, победы Роналду и компании, но уж очень низко они оценивают гостей. Можно попробовать пари на победу Люксембурга при форе +3,0 забитых мячей (коэффициент - 2,0).

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Источник Sport.ua
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