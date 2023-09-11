Португалия отгрузила 9 мячей Люксембургу, Исландия вырвала победу у Боснии

Вечером 11 сентября состоялись матчи 6-го тура квалификации Евро-2024.

Португалия отгрузила 9 мячей Люксембургу (9:0), хотя звездный Криштиану Роналду не был включен в заявку на матч.

Исландия вырвала победу у боснийцев в конце матча (1:0). Единственный гол был забит на 90+1 минуте

Сборная Словакии на своем поле с помощью блиц-крига уверенно обыграла команду Лихтенштейна (3:0), причем все три гола побывали в воротах гостей до 6-й минуты матча!

Португалия уверенно лидирует в группе, набрав 18 очков из 18 возможных, далее идет команда Словакии (13).

Квалификация Евро-2024

Группа J. 6-й тур, 11 сентября

Исландия – Босния и Герцеговина – 1:0

Гол: Финнбогасон, 90+1

Португалия – Люксембург – 9:0

Голы: Инасиу, 12, 45+4, Гонсалу Рамуш, 18, 34, Диогу Жота, 57, 77, Орта, 67, Бруну Фернандеш, 83, Жоау Феликс, 88.

Словакия – Лихтенштейн – 3:0

Голы: Ганцко, 1, Дуда, 3, Мак, 6

Турнирная таблица