Португалия отгрузила 9 мячей Люксембургу, Исландия вырвала победу у Боснии
Сборная Словакии за 6 минут забила три гола в ворота команды Лихтенштейна
Вечером 11 сентября состоялись матчи 6-го тура квалификации Евро-2024.
Португалия отгрузила 9 мячей Люксембургу (9:0), хотя звездный Криштиану Роналду не был включен в заявку на матч.
Исландия вырвала победу у боснийцев в конце матча (1:0). Единственный гол был забит на 90+1 минуте
Сборная Словакии на своем поле с помощью блиц-крига уверенно обыграла команду Лихтенштейна (3:0), причем все три гола побывали в воротах гостей до 6-й минуты матча!
Португалия уверенно лидирует в группе, набрав 18 очков из 18 возможных, далее идет команда Словакии (13).
Квалификация Евро-2024
Группа J. 6-й тур, 11 сентября
Исландия – Босния и Герцеговина – 1:0
Гол: Финнбогасон, 90+1
Португалия – Люксембург – 9:0
Голы: Инасиу, 12, 45+4, Гонсалу Рамуш, 18, 34, Диогу Жота, 57, 77, Орта, 67, Бруну Фернандеш, 83, Жоау Феликс, 88.
Словакия – Лихтенштейн – 3:0
Голы: Ганцко, 1, Дуда, 3, Мак, 6
Турнирная таблица
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