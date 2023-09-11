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Евро
Словакия
11.09.2023 21:45 – FT 3 : 0
Лихтенштейн
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11 сентября 2023, 23:45 | Обновлено 11 сентября 2023, 23:52
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Португалия отгрузила 9 мячей Люксембургу, Исландия вырвала победу у Боснии

Сборная Словакии за 6 минут забила три гола в ворота команды Лихтенштейна

11 сентября 2023, 23:45 | Обновлено 11 сентября 2023, 23:52
149
0
Португалия отгрузила 9 мячей Люксембургу, Исландия вырвала победу у Боснии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 сентября состоялись матчи 6-го тура квалификации Евро-2024.

Португалия отгрузила 9 мячей Люксембургу (9:0), хотя звездный Криштиану Роналду не был включен в заявку на матч.

Исландия вырвала победу у боснийцев в конце матча (1:0). Единственный гол был забит на 90+1 минуте

Сборная Словакии на своем поле с помощью блиц-крига уверенно обыграла команду Лихтенштейна (3:0), причем все три гола побывали в воротах гостей до 6-й минуты матча!

Португалия уверенно лидирует в группе, набрав 18 очков из 18 возможных, далее идет команда Словакии (13).

Квалификация Евро-2024

Группа J. 6-й тур, 11 сентября

Исландия – Босния и Герцеговина – 1:0

Гол: Финнбогасон, 90+1

Португалия – Люксембург – 9:0

Голы: Инасиу, 12, 45+4, Гонсалу Рамуш, 18, 34, Диогу Жота, 57, 77, Орта, 67, Бруну Фернандеш, 83, Жоау Феликс, 88.

Словакия – Лихтенштейн – 3:0

Голы: Ганцко, 1, Дуда, 3, Мак, 6

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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