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  4. Роберто Мартинес оценил разгромную победу Португалии над Люксембургом
Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 08:30 |
423
0

Роберто Мартинес оценил разгромную победу Португалии над Люксембургом

Тренер остался доволен действиями подопечных

12 сентября 2023, 08:30 |
423
0
Роберто Мартинес оценил разгромную победу Португалии над Люксембургом
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился эмоциями от матча квалификации чемпионата Европы-2024 против команды Люксембурга (9:0).

«Для меня это было продолжение работы, которая началась в понедельник. Нам пришлось прибавлять после игры со Словакией, так как у нас было больше времени с игроками. Сегодня порадовало то, что при счете 4:0 или 5:0 команда продолжала играть так же, как при счете 0:0. Это показывает ценности игроков и то, что уважение к команде имеет важное значение.

Мы знаем, что оставаться непобежденным всегда сложно, но это достижимо. Когда видишь работу на тренировках и самоотдачу игроков, я очень доволен их отношением. Мы можем ожидать подобных результатов, поскольку качество футболистов, как всем известно, находится на самом высоком уровне», – признался Мартинес.

В следующем матче отбора на Евро-2024 сборная Португалии сыграет дома со Словакией, а Люксембург в гостях встретится с командой Исландией. Оба поединка состоятся 13 октября.

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Роберто Мартинес сборная Португалии по футболу сборная Люксембурга по футболу Евро-2024
Источник УЕФА
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