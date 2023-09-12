Роберто Мартинес оценил разгромную победу Португалии над Люксембургом
Тренер остался доволен действиями подопечных
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился эмоциями от матча квалификации чемпионата Европы-2024 против команды Люксембурга (9:0).
«Для меня это было продолжение работы, которая началась в понедельник. Нам пришлось прибавлять после игры со Словакией, так как у нас было больше времени с игроками. Сегодня порадовало то, что при счете 4:0 или 5:0 команда продолжала играть так же, как при счете 0:0. Это показывает ценности игроков и то, что уважение к команде имеет важное значение.
Мы знаем, что оставаться непобежденным всегда сложно, но это достижимо. Когда видишь работу на тренировках и самоотдачу игроков, я очень доволен их отношением. Мы можем ожидать подобных результатов, поскольку качество футболистов, как всем известно, находится на самом высоком уровне», – признался Мартинес.
В следующем матче отбора на Евро-2024 сборная Португалии сыграет дома со Словакией, а Люксембург в гостях встретится с командой Исландией. Оба поединка состоятся 13 октября.
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