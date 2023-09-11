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Бразилия
11 сентября 2023, 14:12 | Обновлено 11 сентября 2023, 14:47
780
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От сборной Бразилии к забвению. Почему Тите уже 10 месяцев сидит без работы

Странная история вокруг одного из самых уважаемых бразильских тренеров современности…

11 сентября 2023, 14:12 | Обновлено 11 сентября 2023, 14:47
780
0
От сборной Бразилии к забвению. Почему Тите уже 10 месяцев сидит без работы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тите

В ноябре минувшего года к старту чемпионата мира-2022 в Катаре сборная Бразилии подходила в статусе одного из ключевых фаворитов соревнования. И это была не традиционная дань уважения со стороны букмекеров к пятикратному чемпиону мира, а реальное отображение силы команды, главным тренером которой являлся Тите.

К ЧМ-2022 «селесао» подходили с 15-матчевой беспроигрышной серией в активе (12 побед и 3 ничьи), да и по турнирной сетке уже в рамках самого мундиаля в Катаре подопечные Тите продвигались весьма уверенно: выиграли группу, без труда расправились в 1/8 финала с Южной Кореей (4:1), однако затем их словно заклинило и в четвертьфинале непроходимым оппонентом для бразильцев оказалась Хорватия. Балканская сборная сумела устранить одного из топ-фаворитов ЧМ-2022 в серии пенальти (4:2), после чего Тите объявил о немедленном уходе со своей должности.

Надо сказать, что Тите покинул бы пост наставника сборной Бразилии даже в случае ее триумфа на турнире в Катаре. Еще до старта чемпионата мира специалист заявлял, что планирует уйти с должности, которую занимал с 16 июня 2016 года. Тите планировал вернуться к клубной работе, а также воплотить свою главную мечту – возглавить сильную европейскую команду. Но с момента ухода из сборной Бразилии прошло уже более десяти месяцев, а Тите все еще сидит без работы. Почему же так происходит?

К своим 62 годам Тите имеет весьма серьезную, как минимум по меркам Бразилии, тренерскую карьеру. Начал ее он в уже довольно далеком 1990 году, когда согласился возглавить скромную команду «Гарибалди». Чтобы подняться на топ-уровень клубного футбола Тите потребовалось почти десять лет, ведь только в начале 2001-го специалист получил назначение в «Гремио», с которым за два с половиной года работы выиграл чемпионат штата и Кубок Бразилии.

Впоследствии Тите приглашали к себе и другие топовые бразильские клубы: «Коринтианс», «Атлетико Минейро», «Палмейрас», «Интернасьонал». С некоторыми из них дела у тренера шли весьма успешно (например, «Коринтианс» Тите дважды приводил к чемпионству в Бразилии, выигрывал с этой командой Кубок Либертадорес и клубный чемпионат мира, а с «Интернасьоналом» побеждал в Южноамериканском кубке), с другими же сотрудничество заканчивалось на менее мажорной ноте. Но как бы там ни было, а в последние два десятилетия Тите высоко котируется на тренерском рынке бразильского футбола, по причине чего в 2016-м его и рекрутировала Бразильская конфедерация футбола.

Другое дело, что за пределами родной страны дела у Тите как-то не заладились. Покидать Бразилию он решался только дважды: в 2007 году согласился на предложение возглавить «Аль-Айн» из ОАЭ, а в 2010-м вновь отбыл в эту страну, однако на этот раз уже, чтобы попробовать чего-то достичь с «Аль-Вахдой».

В «Аль-Айне» Тите провел всего полгода, и под его руководством команда в 25 матчах добыла 13 побед при 6 ничьих и 6 поражениях. Бразильский наставник был уволен из этого клуба за несогласие с просьбой высшего менеджмента «Аль-Айна» включить в команду одного из футболистов национальной сборной ОАЭ, уровень которого самого Тите категорически не удовлетворял. А из «Аль-Вахды» коуч и вовсе поспешил ретироваться уже через полтора месяца после назначения. Он попросту получил предложение от «Коринтианса», и попросил боссов эмиратского клуба пойти ему навстречу и досрочно расторгнуть контракт.

Именно поэтому свою работу с национальной сборной Бразилии Тите рассматривал во многом как прекрасный шанс заявить о себе во весь голос на мировой арене. Наставнику хотелось наконец-то выйти на международный уровень, и заслужить серьезный авторитет не только на родине, но и, прежде всего, в Европе, где вертятся основные деньги мирового футбола.

Важно и то, что Тите фокусировался на возможности получить работу в английской Премьер-лиге или итальянской Серии А, которые считал для себя наиболее привлекательными и подходящими вариантами. На Туманном Альбионе бразильский специалист, как писали за океаном, поначалу был готов работать даже с командой так называемого «второго эшелона». Для этого Тите даже прошел курсы и выучил английский язык, чтобы иметь возможность лично, а не через переводчика, общаться как с большинством футболистов, так и с британской прессой.

Тите полагал, что его умение работать с молодыми футболистами и выводить тех на качественно новый уровень выступлений в совокупности с приверженностью атакующей философии игры обязательно привлечет внимание серьезных европейских клубов, тем более, что в 2018 году у бразильского специалиста уже были предварительные контакты с руководством «Пари Сен-Жермен». Однако тогда Тите ответил отказом на запрос от парижского клуба, так как тот поступил в его адрес буквально накануне старта «селесао» на ЧМ-2018, и коуч не пожелал бросать национальную сборную Бразилии в столь ответственный момент.

Известно, что после ухода с поста главного тренера «селесао» Тите усиленно готовился к переезду в Европу. Помимо изучения английского языка, специалист активно посещал различные тренерские курсы, на которых особый акцент уделялся командам, футболистам и тактическим моделям, которые существуют в Европе. Опытный бразилец даже заявлял, что именно работу на Старом континенте он считает для себя ключевым стимулом, который побудит его вернуться в профессию после неудачи на ЧМ-2022.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тите

Однако «предложения мечты», как его характеризовал Тите, наставнику так и не поступило. В Европе предметный интерес к сотрудничеству с ним проявляли только клубы, не входящие в топ-5 лиг. В частности, речь шла о греческом «Олимпиакосе» и турецком «Фенербахче», которым Тите вежливо отказал. Впоследствии с ним контактировали команды из Южной Кореи, Эквадора, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, но каждый раз это общение прерывалось практически в самом начале – экс-коуч сборной Бразилии давал понять, что пока не готов возвращаться в профессию, даже за большие деньги, если только речь не пойдет о клубах из топ-5 чемпионатов Европы.

Почему серьезные европейские клубы так и не решились обратиться к услугам экс-тренера сборной Бразилии? Повлияла ли на их взгляды по поводу профессиональных качеств тренера относительная неудача «селесао» (все-таки откровенным провалом вылет в серии пенальти в четвертьфинале чемпионата мира от «серебряного» призера предыдущего мундиаля вряд ли можно назвать) на ЧМ-2022, или ключевыми оказались другие причины? Дать однозначный ответ на эти вопросы сложно – возможно, просто сказалось отсутствие исторического кейса успешности бразильских тренеров в европейском клубном футболе – например, Луис Фелипе Сколари, который последним приводил «селесао» к триумфу на чемпионате мира (в 2002 году на турнире в Японии и Южной Корее) впоследствии так и не смог зарекомендовать себя в «Челси», хотя вернувшись в Бразилию приводил к чемпионству «Палмейрас», а в Китае трижды становился триумфатором тамошней Суперлиги с «Гуанчжоу Эвергранд» (ныне – «Гуанчжоу») и побеждал с этой командой в Лиге чемпионов АФК.

Как пишут бразильские СМИ, пока Тите намерен отдохнуть как минимум до конца нынешнего календарного года, и если специалист так и не дождется «предложения мечты» из Европы, то будет готов вновь рассматривать более «приземленные» варианты. Среди таковых, в частности, называются «Орландо Сити» и «Фламенго», так что нам остается лишь немного подождать, чтобы понять, куда все-таки завернет тренерская карьерная «тропинка» Тите после ухода с одного из наиболее знаковых в футбольном мире постов – наставника сборной Бразилии.

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статьи эксклюзив Тите сборная Бразилии по футболу главный тренер назначение тренера
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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