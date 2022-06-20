ТИТЕ: «ПСЖ связывался со мной в 2018 году»

Главный тренер сборной Бразилии Тите признался, что в 2018 году мог возглавить ПСЖ:

«ПСЖ связался со мной в мае 2018 года, накануне чемпионата мира. Они хотели обсудить условия возможного соглашения о сотрудничестве, но я ответил: «Нет. Я не хочу и не буду начинать эту беседу».

Тогда я не хотел ничего, кроме как рассматривать вопрос о нашей сборной перед важным турниром. Просто хотел сосредоточиться на собственной работе, а уже затем начать над чем-то размышлять. Это должна быть совсем другая история.

Нужно всегда состоять в гармонии со своей работой, которой я отдаю все, что только могу. Если начать чем-то заниматься параллельно, то ты не сможешь выкладываться по полной. Именно поэтому я не пошел на это сотрудничество».

Ранее Тите заявил, что Бразилии пора выиграть чемпионат мира.