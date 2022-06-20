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  4. ТИТЕ: «ПСЖ связывался со мной в 2018 году»
Франция
20 июня 2022, 19:40 |
130
0

ТИТЕ: «ПСЖ связывался со мной в 2018 году»

Наставник сборной Бразилии мог возглавить ПСЖ

20 июня 2022, 19:40 |
130
0
ТИТЕ: «ПСЖ связывался со мной в 2018 году»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тите

Главный тренер сборной Бразилии Тите признался, что в 2018 году мог возглавить ПСЖ:

«ПСЖ связался со мной в мае 2018 года, накануне чемпионата мира. Они хотели обсудить условия возможного соглашения о сотрудничестве, но я ответил: «Нет. Я не хочу и не буду начинать эту беседу».

Тогда я не хотел ничего, кроме как рассматривать вопрос о нашей сборной перед важным турниром. Просто хотел сосредоточиться на собственной работе, а уже затем начать над чем-то размышлять. Это должна быть совсем другая история.

Нужно всегда состоять в гармонии со своей работой, которой я отдаю все, что только могу. Если начать чем-то заниматься параллельно, то ты не сможешь выкладываться по полной. Именно поэтому я не пошел на это сотрудничество».

Ранее Тите заявил, что Бразилии пора выиграть чемпионат мира.

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Тите сборная Бразилии по футболу ПСЖ
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Источник RMC Sport
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