Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
Албанцы рвутся на чемпионат Европы
В отборочной группе E на Евро-2024 лидерство перехватила сборная Албании, которая сумела обыграть Польшу со счетом 2:0. Для албанцев это уже третья победа и неплохие позиции для дальнейшей борьбы.
А вот Польша после успеха Молдовы опускается на 4-е место, но ситуация в группе такая, что для поляков еще ничего не потеряно.
Отбор Евро-2024. Группа E
Албания - Польша 2:0
Голы: Асани, 37, Даку, 62
1. Албания - 10 очков (5 матчей)
2. Чехия - 8 (4)
3. Молдова - 8 (5)
4. Польша - 6 (5)
5. Фареры - 1 (5)
События матча
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