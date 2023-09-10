Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
Евро
Албания
10.09.2023 21:45 – FT 2 : 0
Польша
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 23:48 | Обновлено 11 сентября 2023, 00:51
810
3

Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе

Албанцы рвутся на чемпионат Европы

10 сентября 2023, 23:48 | Обновлено 11 сентября 2023, 00:51
810
3
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
Getty Images/Global Images Ukraine

В отборочной группе E на Евро-2024 лидерство перехватила сборная Албании, которая сумела обыграть Польшу со счетом 2:0. Для албанцев это уже третья победа и неплохие позиции для дальнейшей борьбы.

А вот Польша после успеха Молдовы опускается на 4-е место, но ситуация в группе такая, что для поляков еще ничего не потеряно.

Отбор Евро-2024. Группа E

Албания - Польша 2:0
Голы: Асани, 37, Даку, 62

1. Албания - 10 очков (5 матчей)
2. Чехия - 8 (4)
3. Молдова - 8 (5)
4. Польша - 6 (5)
5. Фареры - 1 (5)

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Мирлинд Даку (Албания).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Ясир Асани (Албания).
По теме:
Группа Н. Очередная победа Казахстана, поражения Финляндии и Сан-Марино
Группа В. Греция разгромила Гибралтар, волевая победа Нидерландов
Отбор Евро-2024. Хет-трик Митровича, Сербия среди лидеров
Евро-2024 сборная Албании по футболу сборная Польши по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 10 сентября 2023, 11:35 0
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Пять главных выводов после матча Украина – Англия
Футбол | 10 сентября 2023, 12:17 41
Пять главных выводов после матча Украина – Англия
Пять главных выводов после матча Украина – Англия

Валерий Василенко итожит не очень яркую, но очень достойную игру «сине-желтых»  

Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
Теннис | 10.09.2023, 10:24
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
Тренер Англии оценил Мудрика после матча против Украины
Футбол | 10.09.2023, 20:30
Тренер Англии оценил Мудрика после матча против Украины
Тренер Англии оценил Мудрика после матча против Украины
Днепр-1 обыграл Александрию в матче с четырьмя таймами
Футбол | 10.09.2023, 19:05
Днепр-1 обыграл Александрию в матче с четырьмя таймами
Днепр-1 обыграл Александрию в матче с четырьмя таймами
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Що коіться з поляками? 
Ответить
+4
Viktor Shuper
поляки трешак, попередній матч їх також був повний жах. 
Ответить
+3
VARioR
Одна з найслабших груп. Здавалося, що на ЧЄ легко мали б вийти, але і сама зб. Польщі виглядає не надто сильніше суперників.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шанс для Украины. Италия неожиданно не сумела обыграть Северную Македонию
Шанс для Украины. Италия неожиданно не сумела обыграть Северную Македонию
09.09.2023, 23:45 26
Футбол
Экс-форвард Динамо угодил в очередной скандал: побил людей на заправке
Экс-форвард Динамо угодил в очередной скандал: побил людей на заправке
10.09.2023, 10:20 17
Футбол
19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open
19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open
10.09.2023, 01:25 37
Теннис
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
09.09.2023, 20:51 199
Футбол
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
09.09.2023, 19:31 4
Футбол
Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
09.09.2023, 21:16 12
Футбол
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
09.09.2023, 20:55 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем