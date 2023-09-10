Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе

В отборочной группе E на Евро-2024 лидерство перехватила сборная Албании, которая сумела обыграть Польшу со счетом 2:0. Для албанцев это уже третья победа и неплохие позиции для дальнейшей борьбы.

А вот Польша после успеха Молдовы опускается на 4-е место, но ситуация в группе такая, что для поляков еще ничего не потеряно.

Отбор Евро-2024. Группа E

Албания - Польша 2:0

Голы: Асани, 37, Даку, 62

1. Албания - 10 очков (5 матчей)

2. Чехия - 8 (4)

3. Молдова - 8 (5)

4. Польша - 6 (5)

5. Фареры - 1 (5)