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Евро
Албания
10.09.2023 21:45 - : -
Польша
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Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 14:58 | Обновлено 10 сентября 2023, 15:46
174
0

Албания – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 10 сентября в 21:45 по Киеву

10 сентября 2023, 14:58 | Обновлено 10 сентября 2023, 15:46
174
0
Албания – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

10 сентября на «Эйр Албания Стэдиум» пройдет матч 6-го тура квалификации Евро, в котором сборная Албании встретится со сборной Польши. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Албания

Сборная в последнее время кое-что смогла показать. Особняком, конечно же, стоит выход на Евро-2016, что стал дебютным для этого коллектива турниром. Более того, подопечные Джанни Де Бьязи смогли порадовать болельщиков победой перед вылетом на том чемпионате. Но после того дебюта ни итальянцу, ни его преемнику, не получилось добиться аналогичного. Разве что в Лиге Наций со второй попытки выиграли группу, после чего закрепились в дивизионе В. На таком фоне нынешняя квалификация, при Силвиньо, складывалась неплохо. Нет, началась она с мартовских 0:1 в Польше. Но в июне албанцы смогли уверенно выиграть и у Молдовы (2:0 дома), и у Фарер (3:1 в гостях). Сентябрь начинался в Чехии. И там получилось не просто дать бой, но и зацепиться за очко, сыграв вничью, 1:1 - причем пропустив на выезде первыми!

Польша

Команда снова сделала ставку на португальского специалиста. В 2021-м тут работал Паулу Соуза, и проявил себя откровенно посредственно как на Евро, так и в квалификации. Сменивший его Чеслав Михневич вроде бы смотрелся неплохо, выведя подопечных на чемпионат мира, а уже там - в плей-офф. Но все равно зимой сделали ставку на Фернанду Сантуша. Тот дебютировал с 1:3 в Чехии. А в июне был откровенный позор, когда, забив дважды до перерыва, в итоге Левандовски и компания безвольно уступили 2:3. Осень для кадры началась с приема Фарерских островов. Снова было очень сложно, но судья с помощью VAR назначил пенальти. В итоге гостей дожали дублем Роберта.

Статистика личных встреч

В 11 очных поединках было 2 ничьи и 9 побед поляков. В том числе, они выиграли все 8 крайних матчей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей, но Албания смотрелась как минимум не хуже. Ставим на то, что принимающая сторона сможет не проиграть этот поединок нестабильным полякам (коэффициент - 1,70).

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Источник Sport.ua
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