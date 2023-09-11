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Украина. Вторая лига
11 сентября 2023, 00:26 | Обновлено 11 сентября 2023, 01:00
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ЦЫТКИН: «Хотели доказать, что 0:7 в Ивано-Франковске – случайность»

Главный тренер «Хуста» прокомментировал ничью с «Нивой» из Бузовой

11 сентября 2023, 00:26 | Обновлено 11 сентября 2023, 01:00
150
0
ЦЫТКИН: «Хотели доказать, что 0:7 в Ивано-Франковске – случайность»
ФК Нива Винница. Владимир Цыткин

10 сентября в 7 туре Первой лиги один из лидеров подгруппы «А» – бузовская «Нива» – неожиданно разошелся миром с «Хустом» (2:2).

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер закарпатцев Владимир Цыткин рассказал, кто из соперников был ближе к победе:

– Считаю, что мы больше заслужили победу, тем более, что один из голов хозяева забили с пенальти.

После разгрома в 5 туре в Ивано-Франковске многие эксперты начали предсказывать «Хусту» вылет, но они явно недооценили «горожан», которые в двух последующих поединках набрали четыре очка.

– Мы все хотели доказать, что провал в Ивано-Франковске – случайность. Перед отъездом на поединок с «Прикарпатьем» наши ряды по разным причинам покинули несколько ведущих футболистов, не обошлось без детских ошибок вратаря, не сумели сплотиться, когда остались в меньшинстве.

Следует отдать должное клубному руководству, которое после разгромного поражения сохраняло спокойствие, не делало каких-либо поспешных выводов, а дало возможность расставить все точки над «і» внутри коллектива.

Возможно в победном поединке с «Подольем» и в противостоянии с бузовской «Нивой» пошли на пользу какие-то перестроения, повлиявшие на тактику?

– Да нет, обошлось без пертурбаций, мы и дальше придерживаемся привычных для нас схем. В конце концов, не нужно забывать, что у «Хуста» довольно скромный бюджет и поэтому мы пока рассчитываем только на тех исполнителей, которые уже есть на контракте. Разве что в матче с «Подольем» где-то повезло, когда во время ливня у гостей возникли проблемы с бутсами. Но это неважно.

Главное, что подопечные выходили на поле максимально настроенными, горели желанием доказать, что ошибаются те, кто уже сбросил «Хуст» со счетов.

Кстати, в заявке на матч с «Нивой» в «горожан» было всего 18 футболистов. Не мало ли, чтобы доиграть первую часть сезона?

– Согласен, поэтому мы в поиске, хотя в выборе очень ограничены. Тем не менее, надеюсь, что кого-то из свободных агентов таки подпишем, – сказал Цыткин.

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Владимир Цыткин Нива Бузовая Хуст инсайд Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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