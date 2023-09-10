Первая лига. Боевая ничья Нивы Бузовой и Хуста, победы Подолья и Полтавы

Состоялись еще три матча в рамках седьмого тура Первой лиги сезона 2023/2024. В группе А «Подолье» неожиданно обыграло тернопольскую «Ниву», матч между «Нивой» Бузовой и «Хустом» завершился боевой ничьей. В группе Б «Полтава» на выезде обыграла «Горняк-Спорт».

Первая лига, 7-й тур

Группа А

«Нива» Бузовая – «Хуст» – 2:2

Голы: Паламар 59, Тыменко 82 – Станкович 21, Борысенко 67

«Подолье» – «Нива» Тернополь – 2:0

Голы: Цыбульник 27, Назарчук 39

Группа Б

«Горняк-Спорт» – «Полтава» – 1:3

Голы: Эффионг 19 – Вивдич 11, Щербак 54, Перебора 59

Турнирная таблица Первой лиги