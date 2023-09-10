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Чемпионат Украины
Нива Бузовая
10.09.2023 15:00 – FT 2 : 2
Хуст
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Украина. Первая лига
10 сентября 2023, 18:07 | Обновлено 10 сентября 2023, 19:04
370
0

Первая лига. Боевая ничья Нивы Бузовой и Хуста, победы Подолья и Полтавы

Продолжается седьмой тур Первой лиги

10 сентября 2023, 18:07 | Обновлено 10 сентября 2023, 19:04
370
0
Первая лига. Боевая ничья Нивы Бузовой и Хуста, победы Подолья и Полтавы
ФК Нива Бузовая

Состоялись еще три матча в рамках седьмого тура Первой лиги сезона 2023/2024. В группе А «Подолье» неожиданно обыграло тернопольскую «Ниву», матч между «Нивой» Бузовой и «Хустом» завершился боевой ничьей. В группе Б «Полтава» на выезде обыграла «Горняк-Спорт».

Первая лига, 7-й тур

Группа А

«Нива» Бузовая – «Хуст» – 2:2
Голы: Паламар 59, Тыменко 82 – Станкович 21, Борысенко 67

«Подолье» – «Нива» Тернополь – 2:0
Голы: Цыбульник 27, Назарчук 39

Группа Б

«Горняк-Спорт» – «Полтава» – 1:3
Голы: Эффионг 19 – Вивдич 11, Щербак 54, Перебора 59

Турнирная таблица Первой лиги

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Первая лига Украины Нива Тернополь Полтава Подолье Хмельницкий Нива Бузовая Хуст Горняк-Спорт чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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