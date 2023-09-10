Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Горняк – Полтава, Нива Б – Хуст, Подолье – Нива Т. Смотреть онлайн. LIVE
Чемпионат Украины
Нива Бузовая
10.09.2023 15:00 - : -
Хуст
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
10 сентября 2023, 08:29 | Обновлено 10 сентября 2023, 08:33
65
0

Горняк – Полтава, Нива Б – Хуст, Подолье – Нива Т. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 10 сентября видеотрансляцию поединков 7-го тура Первой лиги

10 сентября 2023, 08:29 | Обновлено 10 сентября 2023, 08:33
65
0
Горняк – Полтава, Нива Б – Хуст, Подолье – Нива Т. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Горняк-Спорт

10 сентября проходят поединки 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 7-й тур, 10 сентября

  • 14:00. Горняк-Спорт – Полтава
  • 15:00. Нива Бузовая – Хуст
  • 16:00. Подолье – Нива Тернополь

Турнирная таблица

Видеотрансляция матчей тура​

14:00. Горняк-Спорт – Полтава

15:00. Нива Бузовая – Хуст

16:00. Подолье – Нива Тернополь

По теме:
Карпаты заработали 2 пенальти за 3 минуты с Агробизнесом, победа Эпицентра
Валерий Кривенцов дал первый комментарий в качестве тренера Зари
Первая лига. Матчи 7-го тура, 9 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Горняк-Спорт Полтава Нива Бузовая Хуст Нива Тернополь Подолье Хмельницкий
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КОНОПЛЯ: «Знал, что в той зоне будет Зинченко или Мудрик»
Футбол | 10 сентября 2023, 05:20 1
КОНОПЛЯ: «Знал, что в той зоне будет Зинченко или Мудрик»
КОНОПЛЯ: «Знал, что в той зоне будет Зинченко или Мудрик»

Защитник сборной Украины – о своей голевой передаче в матче с Англией

19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open
Теннис | 10 сентября 2023, 01:25 22
19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open
19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open

Коко в трех сетах обыграла вторую ракетку мира в финале американского мейджора

ВИДЕО. 120-миллионый новичок Арсенала и игрок Англии: «Слава Украине!»
Футбол | 09.09.2023, 21:42
ВИДЕО. 120-миллионый новичок Арсенала и игрок Англии: «Слава Украине!»
ВИДЕО. 120-миллионый новичок Арсенала и игрок Англии: «Слава Украине!»
МЭДДИСОН: «Выражаем поддержку не только футболистам, но и народу Украины»
Футбол | 09.09.2023, 23:39
МЭДДИСОН: «Выражаем поддержку не только футболистам, но и народу Украины»
МЭДДИСОН: «Выражаем поддержку не только футболистам, но и народу Украины»
Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Англией
Футбол | 09.09.2023, 09:45
Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Англией
Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Англией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
09.09.2023, 19:31 2
Футбол
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
09.09.2023, 20:55 7
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Англия
Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Англия
09.09.2023, 02:19 7
Футбол
Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!
Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!
09.09.2023, 22:25 17
Волейбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «В Динамо увольнение Луческу ничего не изменит»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В Динамо увольнение Луческу ничего не изменит»
08.09.2023, 12:29 26
Футбол
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
08.09.2023, 21:08 24
Футбол
Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open
Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open
09.09.2023, 00:57 6
Теннис
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
09.09.2023, 20:51 173
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем