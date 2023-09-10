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Украина. Первая лига10 сентября 2023, 08:29 | Обновлено 10 сентября 2023, 08:33
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Горняк – Полтава, Нива Б – Хуст, Подолье – Нива Т. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 10 сентября видеотрансляцию поединков 7-го тура Первой лиги
10 сентября 2023, 08:29 | Обновлено 10 сентября 2023, 08:33
65
0
10 сентября проходят поединки 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 7-й тур, 10 сентября
- 14:00. Горняк-Спорт – Полтава
- 15:00. Нива Бузовая – Хуст
- 16:00. Подолье – Нива Тернополь
Турнирная таблица
Видеотрансляция матчей тура
14:00. Горняк-Спорт – Полтава
15:00. Нива Бузовая – Хуст
16:00. Подолье – Нива Тернополь
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