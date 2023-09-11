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Евро
Сан-Марино
10.09.2023 21:45 – FT 0 : 4
Словения
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Чемпионат Европы
11 сентября 2023, 00:12 | Обновлено 11 сентября 2023, 00:47
178
0

Группа Н. Очередная победа Казахстана, поражения Финляндии и Сан-Марино

В группе сменился лидер

11 сентября 2023, 00:12 | Обновлено 11 сентября 2023, 00:47
178
0
Группа Н. Очередная победа Казахстана, поражения Финляндии и Сан-Марино
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись три матча группы Н отбора к чемпионату Европы 2024 года по футболу.

Казахстан дома победил Северную Ирландию, эта победа стала для него четвертой в отборе.

Финляндия и Дания выдали напряженный матч, но сильнее оказались гости, которые забили на 87 минуте усилиями Хейбьерга и возглавили группу.

Ненадолго – позже в группе играла Словения, разобравшаяся из Сан-Марино, забив четыре безответных мяча, и сама заняла первое место.

Отбор к Евро-2024. Группа Н.

Казахстан – Северная Ирландия – 1:0

Гол: Самородов, 27

Финляндия – Дания – 0:1

Гол: Хейбьерг, 87.

Сан-Марино - Словения - 0:4

Голы: Випотник, 4, Млакар, 6, Ловрич, 61, Карничник, 67.

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Жан Карничник (Словения).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Санди Ловрич (Словения).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Млакар (Словения).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Жан Випотник (Словения).
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Источник Sport.ua
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