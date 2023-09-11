Группа Н. Очередная победа Казахстана, поражения Финляндии и Сан-Марино
В группе сменился лидер
Состоялись три матча группы Н отбора к чемпионату Европы 2024 года по футболу.
Казахстан дома победил Северную Ирландию, эта победа стала для него четвертой в отборе.
Финляндия и Дания выдали напряженный матч, но сильнее оказались гости, которые забили на 87 минуте усилиями Хейбьерга и возглавили группу.
Ненадолго – позже в группе играла Словения, разобравшаяся из Сан-Марино, забив четыре безответных мяча, и сама заняла первое место.
Отбор к Евро-2024. Группа Н.
Казахстан – Северная Ирландия – 1:0
Гол: Самородов, 27
Финляндия – Дания – 0:1
Гол: Хейбьерг, 87.
Сан-Марино - Словения - 0:4
Голы: Випотник, 4, Млакар, 6, Ловрич, 61, Карничник, 67.
События матча
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