Группа Н. Очередная победа Казахстана, поражения Финляндии и Сан-Марино

Состоялись три матча группы Н отбора к чемпионату Европы 2024 года по футболу.

Казахстан дома победил Северную Ирландию, эта победа стала для него четвертой в отборе.

Финляндия и Дания выдали напряженный матч, но сильнее оказались гости, которые забили на 87 минуте усилиями Хейбьерга и возглавили группу.

Ненадолго – позже в группе играла Словения, разобравшаяся из Сан-Марино, забив четыре безответных мяча, и сама заняла первое место.

Отбор к Евро-2024. Группа Н.

Казахстан – Северная Ирландия – 1:0

Гол: Самородов, 27

Финляндия – Дания – 0:1

Гол: Хейбьерг, 87.

Сан-Марино - Словения - 0:4

Голы: Випотник, 4, Млакар, 6, Ловрич, 61, Карничник, 67.