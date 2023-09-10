Отбор на Евро-2024. Казахстан минимально обыграл Северную Ирландию
Казахи сравнялись с лидерами группы Н
Очередной игровой день в отборе на Евро-2024 начался в Астане, где сборная Казахстана принимала Северную Ирландию. Хозяева одержали минимальную победу, которая стала для них уже четвертой в 6 матчах отбора.
Казахстан набрал 12 очков и сравнялся с лидером группы Н, командой Финляндии. Правда, у «Суоми», как и у датчан со словенцами, есть еще матч в запасе.
Отбор на Евро-2024. Группа Н, 6-й тур
Казахстан – Северная Ирландия – 1:0
Гол: Самородов 27
Также сегодня в группе Н состоятся еще два матча: в 19:00 Финляндия примет Данию, а в 21:45 Словения на выезде сыграет с Сан-Марино.
События матча
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