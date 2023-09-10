Финляндия – Дания – 0:1. Поражение лидера группы. Видео голов и обзор матча

В поединке отбора к Евро-2024 сборная Дании минимально победила Финляндию и вышлана первое место в группе Н.

Единственный гол в матче забил Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Ситуация в группе стала очень интересной – Дания имеет 13 очков, Финляндия и сенсационный Казахстан – по 12, Словения – 10, но сейчас играет свой матч с Сан-Марино (0 очков). Северная Ирландия проваливает отбор, набрав пока только 3 очка.

Отбор к Евро-2024. Группа Н.

Финляндия – Дания – 0:1

Гол: Хейбьерг, 87.

Финляндия: Градецки – Алхо (Сойри, 62), Хосконен, Иванов, Пелтола, Нисканен (Уронен, 12) – Кайринен, Шуллер (Антман, 62), Камара – Пукки (Похьянпало, 62), Каллман (Тейлор, 84) .

Дания: Шмайхель – Р. Кристенсен (В. Кристенсен, 80), Андерсен, А. Кристенсен, Меле – Норгард (Дилейни, 75), Хейбьерг – Эриксен – Сков (Кьер, 80), Винд (Ю. Поульсен) , 66), Линдстрем (Хойлунд, 46)