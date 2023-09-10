Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Финляндия – Дания – 0:1. Поражение лидера группы. Видео голов и обзор матча
Евро
Финляндия
10.09.2023 19:00 – FT 0 : 1
Дания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 22:04 | Обновлено 10 сентября 2023, 22:06
288
0

Финляндия – Дания – 0:1. Поражение лидера группы. Видео голов и обзор матча

Дания возглавила пока группу, ситуация очень напряженная

10 сентября 2023, 22:04 | Обновлено 10 сентября 2023, 22:06
288
0
Финляндия – Дания – 0:1. Поражение лидера группы. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке отбора к Евро-2024 сборная Дании минимально победила Финляндию и вышлана первое место в группе Н.

Единственный гол в матче забил Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Ситуация в группе стала очень интересной – Дания имеет 13 очков, Финляндия и сенсационный Казахстан – по 12, Словения – 10, но сейчас играет свой матч с Сан-Марино (0 очков). Северная Ирландия проваливает отбор, набрав пока только 3 очка.

Отбор к Евро-2024. Группа Н.

Финляндия – Дания – 0:1

Гол: Хейбьерг, 87.

Финляндия: Градецки – Алхо (Сойри, 62), Хосконен, Иванов, Пелтола, Нисканен (Уронен, 12) – Кайринен, Шуллер (Антман, 62), Камара – Пукки (Похьянпало, 62), Каллман (Тейлор, 84) .

Дания: Шмайхель – Р. Кристенсен (В. Кристенсен, 80), Андерсен, А. Кристенсен, Меле – Норгард (Дилейни, 75), Хейбьерг – Эриксен – Сков (Кьер, 80), Винд (Ю. Поульсен) , 66), Линдстрем (Хойлунд, 46)

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания).
По теме:
Пресс-конференция Реброва перед матчем с Италией. Смотреть онлайн. LIVE
Сборная Украины уже в Италии, Матвиенко проводит тренировки
Венгрия – Чехия. Видео голов и обзор матча
сборная Дании по футболу сборная Финляндии по футболу Евро-2024 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не только бомбардир. Мохамед Салах – машина для ассистов
Футбол | 10 сентября 2023, 16:39 0
Не только бомбардир. Мохамед Салах – машина для ассистов
Не только бомбардир. Мохамед Салах – машина для ассистов

The Athletic предлагает взглянуть на игру лидера «Ливерпуля» под другим углом

САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»
Футбол | 10 сентября 2023, 06:28 23
САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»
САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»

Бывший тренер раскритиковал игроков сборной Украины

Экс-форвард Динамо угодил в очередной скандал: побил людей на заправке
Футбол | 10.09.2023, 10:20
Экс-форвард Динамо угодил в очередной скандал: побил людей на заправке
Экс-форвард Динамо угодил в очередной скандал: побил людей на заправке
Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
Баскетбол | 10.09.2023, 17:41
Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
Он деклассировал Мудрика. Назван лучший игрок матча Украина – Англия
Футбол | 09.09.2023, 22:34
Он деклассировал Мудрика. Назван лучший игрок матча Украина – Англия
Он деклассировал Мудрика. Назван лучший игрок матча Украина – Англия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Англия
Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Англия
09.09.2023, 02:19 7
Футбол
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
09.09.2023, 20:55 7
Футбол
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
09.09.2023, 19:31 4
Футбол
Ярослава Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги
Ярослава Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги
08.09.2023, 22:51 3
Другие виды
Конотоп завоевала три медали на старте ЧМ по тяжелой атлетике
Конотоп завоевала три медали на старте ЧМ по тяжелой атлетике
08.09.2023, 22:50 1
Другие виды
Шанс для Украины. Италия неожиданно не сумела обыграть Северную Македонию
Шанс для Украины. Италия неожиданно не сумела обыграть Северную Македонию
09.09.2023, 23:45 26
Футбол
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
09.09.2023, 20:51 199
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем